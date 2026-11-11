Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Apple konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 353,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'087 Punkten tendiert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 354,42 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 349,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'839'961 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 355,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.48 Mrd. USD – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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