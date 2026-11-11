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11.11.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Nachmittag

Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 353,53 USD.

Apple
294.27 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Apple konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 353,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'087 Punkten tendiert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 354,42 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 349,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'839'961 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 355,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.48 Mrd. USD – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3083 19.03.2027 156468386
Long 578.3951 18.12.2026 161030149
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2311 11.57 159972985
Long 12.3063 5.80 161814483
Long 18.6579 2.98 162804706
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4266 11.24 160549151
Short 11.3429 4.84 157052268
Short 14.8331 2.82 156742539
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Long 5 -66.57 112514929
Long 10 -51.36 142716483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Long 14’364.06 19.53 SJQJBU
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