Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
ETF Sparplan

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Abend höher

Apple Aktie News: Apple am Abend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 332,66 USD.

Apple
273.56 CHF 5.20%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Apple konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 332,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'609 Punkten steht. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 336,22 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 327,66 USD. Zuletzt wechselten 6'568'180 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,58 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 226,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 31,87 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 USD belaufen. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie legt am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation zu

Apple-Aktie im Blick: Erstes Falt-iPhone enthüllt

Apple-Aktie vor Keynote im Fokus: Erstes auffaltbares iPhone erwartet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4904 17.06.2027 157879242
Long 12.4272 18.12.2026 145247175
Long 273.3985 18.09.2026 156743196
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6683 13.01 157882376
Long 8.2745 10.01 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2906 9.49 157052268
Short 10.3169 5.58 145246013
Short 17.6167 1.59 159380474
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.22 112514929
Long 10 -40.55 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Novikov Aleksey / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:30 Logo WHS Fed-Entscheidung live: Zinsschock voraus? Warsh vor der härtesten Entscheidung seiner Amtszeit
11.09.26 SMI-Talfahrt hält an
11.09.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
11.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 273.56 5.20% Apple Inc.

Apple am 11.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
5'000 US-Dollar je Feinunze? Diese drei Entwicklungen könnten den Goldpreis laut Experten dorthin treiben
Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Freitagvormittag fester
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Zurich-Aktie im Plus: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World
Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.