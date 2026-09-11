Apple Aktie 908440 / US0378331005
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11.09.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Abend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 332,66 USD.
Das Papier von Apple konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 332,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'609 Punkten steht. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 336,22 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 327,66 USD. Zuletzt wechselten 6'568'180 Apple-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,58 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 226,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 31,87 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 USD belaufen. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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