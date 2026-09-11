Apple Aktie 908440 / US0378331005
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11.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 332,27 USD.
Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 332,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 334,26 USD an. Bei 327,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'887'031 Apple-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Bei 226,65 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 USD je Aktie ausschütten. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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16:00
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