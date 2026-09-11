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Apple Aktie 908440 / US0378331005

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11.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 332,27 USD.

Apple
273.56 CHF 5.20%
Kaufen Verkaufen

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 332,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 334,26 USD an. Bei 327,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'887'031 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Bei 226,65 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 USD je Aktie ausschütten. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4904 17.06.2027 157879242
Long 12.4272 18.12.2026 145247175
Long 273.3985 18.09.2026 156743196
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6683 13.01 157882376
Long 8.2745 10.01 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2906 9.49 157052268
Short 10.3169 5.58 145246013
Short 17.6167 1.59 159380474
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.22 112514929
Long 10 -40.55 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Schneider Electric
✅ ASM
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Apple Inc. 273.56 5.20% Apple Inc.

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