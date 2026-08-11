Apple Aktie News: Apple am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 304,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'868 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 304,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 307,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 3'098'037 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2025 bei 223,79 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 26,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,81 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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