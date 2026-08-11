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11.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple büsst am Nachmittag ein

Apple Aktie News: Apple büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 306,40 USD abwärts.

Apple
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Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 306,40 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'044 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 305,68 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'342'343 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 344,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 223,79 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,96 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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