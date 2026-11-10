Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 348,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 346,47 USD. Bei 351,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'137'679 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 355,38 USD. Dieser Kurs wurde am 06.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,37 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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