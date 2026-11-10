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10.11.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 348,30 USD abwärts.

Apple
286.99 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 348,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 346,47 USD. Bei 351,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'137'679 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 355,38 USD. Dieser Kurs wurde am 06.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,37 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 576.7256 18.12.2026 161030149
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.1201 11.57 159972985
Long 12.0151 5.80 161814483
Long 17.4765 2.98 162804706
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5537 11.24 160549151
Short 11.5345 4.84 157052268
Short 15.177 2.82 156742539
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Long 5 -66.57 112514929
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Long 14’392.59 19.28 S6W4BU
Long 14’077.55 13.67 SIB29U
Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
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