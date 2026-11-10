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10.11.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 347,56 USD ab.
Die Apple-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 347,56 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'150 Punkten steht. Bei 347,36 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 351,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'949'192 Apple-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (355,38 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 243,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 29,96 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114.48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 11,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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