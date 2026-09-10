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10.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend ins Plus

Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 323,62 USD.

Apple
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Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,6 Prozent auf 323,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'991 Punkten liegt. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 325,68 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9'332'172 Apple-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 225,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 USD belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109.42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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