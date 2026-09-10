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10.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple macht am Nachmittag Boden gut

Apple Aktie News: Apple macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Apple
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Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 318,98 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'219 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie legte bis auf 323,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'230'360 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,02 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 225,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 USD. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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