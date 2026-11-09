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09.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple gewinnt am Abend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 351,50 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,7 Prozent auf 351,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'377 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 351,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'926'739 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 355,38 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,75 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 1,06 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114.48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 102.47 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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