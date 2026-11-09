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09.11.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Abend an Boden

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 351,50 USD.

Apple
287.24 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,7 Prozent auf 351,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'377 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 351,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'926'739 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 355,38 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 1,06 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114.48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 102.47 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2475 17.06.2027 157879245
Long 44.2795 19.03.2027 158524594
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9353 12.09 159972985
Long 9.7565 7.87 159745108
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8528 10.63 160549151
Short 12.2475 4.27 157052268
Short 16.4467 2.26 156742539
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -66.75 112514929
Long 10 -43.18 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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Short 15’828.38 13.96 SJBCNU
Short 16’467.49 8.68 S4BMDU
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Long 13’386.44 8.94 SXBKNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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