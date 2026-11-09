Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Das Papier von Apple konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 348,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'109 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 350,34 USD. Bei 345,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'829'393 Apple-Aktien.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 355,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,85 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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