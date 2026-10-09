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09.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple büsst am Abend ein

Apple Aktie News: Apple büsst am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 335,75 USD nach.

Apple
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Um 20:26 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 335,75 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'678 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 330,70 USD ein. Bei 331,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'019'553 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 345,34 USD. 2,86 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Abschläge von 27,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 02.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,84 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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