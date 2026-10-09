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09.10.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Apple

Apple Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Apple

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 333,25 USD abwärts.

Apple
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Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 333,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'425 Punkten notiert. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,35 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'870'814 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 345,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,63 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 02.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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