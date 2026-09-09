Apple Aktie News: Apple verzeichnet am Abend Verluste

Um 20:26 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 311,85 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'469 Punkten steht. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,99 USD nach. Bei 315,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6'254'463 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 9,49 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 225,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,54 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 USD. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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