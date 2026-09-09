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09.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Apple Aktie News: Apple am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 316,37 USD.

Apple
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 316,37 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten tendiert. Die Apple-Aktie legte bis auf 318,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 315,06 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 315,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'590'632 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (225,96 USD). Abschläge von 28,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 USD aus. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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