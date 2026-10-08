Apple Aktie News: Apple am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 339,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'142 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie legte bis auf 340,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 336,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'767'469 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 345,34 USD markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 28,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 02.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,84 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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