Apple Aktie News: Apple zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 337,02 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'096 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 337,65 USD. Bei 336,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'177'264 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 345,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 243,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 02.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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