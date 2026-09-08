Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend leichter

Um 20:26 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 315,98 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 315,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 317,23 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4'317'346 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,56 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 9,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 225,96 USD am 11.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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