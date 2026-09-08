Apple Aktie 908440 / US0378331005
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08.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Apple
Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 315,88 USD.
Die Apple-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 315,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'750 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 315,70 USD. Bei 317,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'743'243 Apple-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,08 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 225,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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