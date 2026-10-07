Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend gefragt
Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 337,11 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 337,11 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 338,64 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 336,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'382'307 Apple-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 345,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,84 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend gefragt (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Apple Aktie News: Apple reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
06.10.26
|September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein (finanzen.net)
|
05.10.26
|Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern (AWP)
|
05.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Apple am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.