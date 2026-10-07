Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend gefragt

Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 337,11 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 338,64 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 336,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'382'307 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 345,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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