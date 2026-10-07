Apple Aktie News: Apple reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 335,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'981 Punkten tendiert. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 338,64 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 336,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'949'014 Apple-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,34 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,43 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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