Apple Aktie News: Apple macht am Abend Boden gut

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 344,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'457 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 345,77 USD. Bei 339,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'295'266 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 355,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 USD ausgeschüttet werden. Apple gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,10 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 114.48 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 102.47 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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