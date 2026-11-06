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06.11.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple büsst am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 343,49 USD ab.
Die Apple-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 343,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'590 Punkten steht. Die Apple-Aktie sank bis auf 339,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'516'581 Apple-Aktien.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 355,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit Abgaben von 29,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Am 02.11.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114.48 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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