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06.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck

Apple Aktie News: Apple kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck

Die Aktie von Apple hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Apple-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 333,05 USD.

Apple
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Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 333,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'527 Punkten notiert. Bei 334,38 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 330,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 332,01 USD. Bisher wurden heute 3'089'757 Apple-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,56 Prozent niedriger. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109.42 Mrd. USD – ein Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,84 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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