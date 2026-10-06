Apple Aktie 908440 / US0378331005
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06.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 333,05 USD.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 333,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'497 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 333,66 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,65 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 332,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1'255'426 Stück.
Bei 345,34 USD markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,69 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 USD. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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