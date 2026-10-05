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05.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Abend mit roten Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 332,85 USD.

Apple
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Um 20:26 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 332,85 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'310 Punkten liegt. Bei 331,68 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 332,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 3'480'659 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,34 USD) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 USD belaufen. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 109.42 Mrd. USD gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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