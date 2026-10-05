Apple Aktie 908440 / US0378331005
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05.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 333,63 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Apple-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 333,63 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'097 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 336,19 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 331,68 USD. Bei 332,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'482'384 Apple-Aktien gehandelt.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 243,43 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,04 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,84 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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