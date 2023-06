Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Im Tradegate-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 33'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 169,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,30 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'838 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94'836,00 USD – das entspricht einem Minus von -2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97'278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

