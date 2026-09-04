Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’390 0.0%  SPI 20’202 -0.1%  Dow 53’323 -0.7%  DAX 26’037 0.1%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’392 0.1%  Gold 4’426 -1.1%  Bitcoin 63’903 -2.6%  Dollar 0.8103 0.4%  Öl 95.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit Einbussen

Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 321,83 USD.

Apple
260.74 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 321,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'413 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 321,48 USD aus. Bei 328,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'592'015 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (344,56 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 7,06 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 225,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt

Xiaomi-Aktie: Ab 2027 werden Elektroautos nach Deutschland und Europa gebracht

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1028 18.12.2026 151639695
Long 12.1071 17.06.2027 157879244
Long 532.7106 18.09.2026 158726059
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1028 11.58 157882376
Long 9.0317 8.53 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5767 11.46 157052268
Short 11.0981 5.34 156467607
Short 14.0228 3.42 159380474
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -64.50 112514929
Long 10 -39.33 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten