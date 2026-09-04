Apple Aktie 908440 / US0378331005
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04.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 321,83 USD.
Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 321,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'413 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 321,48 USD aus. Bei 328,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'592'015 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (344,56 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 7,06 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 225,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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