Apple Aktie 908440 / US0378331005
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03.09.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 327,32 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 327,32 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'691 Punkten steht. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 330,81 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 324,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'384'914 Apple-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 225,96 USD fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,97 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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