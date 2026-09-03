Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 327,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Bei 327,50 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 324,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'439'539 Apple-Aktien.

Bei 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 225,96 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,96 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109.42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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