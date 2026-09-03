Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 327,31 USD.
Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 327,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Bei 327,50 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 324,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'439'539 Apple-Aktien.
Bei 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 225,96 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,96 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109.42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20:27
|Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.26
|'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung - Aktie gibt nach (AWP)
|
02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street werden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.