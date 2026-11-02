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02.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 337,03 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 337,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'091 Punkten steht. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 335,87 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 342,47 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'906'472 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2026 bei 351,71 USD. Gewinne von 4,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Abschläge von 27,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 102.47 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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