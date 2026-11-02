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02.11.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple verliert am Nachmittag
Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 340,48 USD.
Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 340,48 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'424 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 339,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,47 USD. Zuletzt wechselten 2'188'994 Apple-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2026 auf bis zu 351,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,30 Prozent hinzugewinnen. Am 21.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 243,43 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 28,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 109.42 Mrd. USD gegenüber 102.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,84 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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