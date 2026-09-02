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02.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Abend freundlich

Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 325,99 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'005 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 328,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 326,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 3'809'849 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 5,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 225,96 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 44,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 109.42 Mrd. USD gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 9.7715 7.53 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9432 10.56 156742539
Short 12.2712 4.59 159380474
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Long 5 -19.86 117915907
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