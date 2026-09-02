Apple Aktie 908440 / US0378331005
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02.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 323,68 USD.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 323,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'160 Punkten steht. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 323,55 USD. Bei 326,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'549'420 Apple-Aktien.
Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 344,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 6,45 Prozent zulegen. Bei 225,96 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.
Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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