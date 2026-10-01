Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 329,97 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'699 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 328,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 329,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'874'357 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,34 USD) erklomm das Papier am 23.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Mit Abgaben von 26,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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