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01.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Abend stärker

Apple Aktie News: Apple am Abend stärker

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 324,93 USD.

Apple
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 327,30 USD. Mit einem Wert von 317,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 6'311'497 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 344,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 6,04 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 225,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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