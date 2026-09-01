Apple Aktie News: Apple legt am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 323,11 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'147 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 323,42 USD. Bei 317,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'385'265 Apple-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 6,64 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 225,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 30,07 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Experten sehen bei Apple-Aktie weniger Potenzial

Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus

Nach 15 Jahren Tim Cook: Was der CEO-Wechsel bei Apple für die Aktie bedeutet