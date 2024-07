Apple-Aktie: Kein TV-Vertrag mit FIFA für Club-WM 2025

Die "New York Times" hatte im April über eine kurz bevorstehende Einigung berichtet und damit für Aufsehen gesorgt. Jetzt ist klar, dass es diesen Vertrag nicht geben wird. Stattdessen hat der Weltverband bekanntgegeben, dass die Rechte per Ausschreibung für verschiedene Territorien vergeben werden.

Gestartet wird die Ausschreibung für das in weniger als einem Jahr beginnende Turnier sowie die Club-WM 2029 in Nord- und Südamerika, Asien, Naher Osten und Nordafrika. Das Verfahren für Europa und damit für den deutschen Markt soll laut FIFA-Mitteilung später starten. Es geht dabei um Rechte für insgesamt 63 Spiele des neuen Turniers vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA.

Die FIFA wollte sich zu dem angeblichen Deal mit Apple ebenso wenig äussern wie der Technologie-Konzern, der bereits Fussball-Rechte besitzt. Apple hat einen weltweit gültigen Zehnjahresvertrag mit der Major League Soccer.

Aus Europa nehmen an dem neuen Format der Club-WM zwölf der insgesamt 32 Mannschaften teil. Aus der Fussball-Bundesliga sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund dabei. Qualifiziert sind bisher 29 Clubs, darunter die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2024. Pro Land dürfen maximal zwei Vereine dabei sein.

BERLIN (awp international)