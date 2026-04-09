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Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform

Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform

Apple plant die Einführung von Suchanzeigen in seiner Karten-App Apple Maps. Das System soll ähnlich wie bei Google Maps funktionieren und ist Teil einer breiteren Strategie, die Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft weiter zu steigern.

• Apple plant die Einführung von Suchanzeigen in Apple Maps ab Sommer 2026
• Apple bestätigte die Pläne am 24. März 2026 auf seiner Werbeplattform
• Das System soll ähnlich wie die Werbung in Google Maps funktionieren

Apple Maps bekommt ein Werbesystem nach dem Vorbild von Google Maps

Apple bereitet die Einführung von Werbung in Apple Maps vor, wie das Unternehmen offiziell auf seiner Werbeplattform Apple Ads bestätigte. Unternehmen könnten sich darauf vorbereiten, in Apple Maps gefunden zu werden, hiess es in diesem Zusammenhang. Die Anzeigen sollen ab Sommer 2026 in der App erscheinen.

Das System soll laut Bloomberg ähnlich wie die Suchwerbung in Google Maps von Alphabet funktionieren. Händler und Marken können demnach auf Werbeplätze bieten, die bei bestimmten Suchanfragen angezeigt werden. Eine Kaffeehauskette könnte so etwa bei einer Suche nach "Kaffee" eine Anzeige schalten, Restaurants könnten auf gastronomische Suchbegriffe bieten. Der Höchstbietende erscheint an prominenter Stelle in den Ergebnissen. Die Anzeigen sollen laut Bloomberg auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac und in der Webversion von Apple Maps ausgespielt werden.

Werbegeschäft als wachsende Säule im Services-Segment

Die Einführung von Anzeigen in Apple Maps reiht sich in eine breitere Expansion des Werbegeschäfts ein. Bereits im Dezember 2025 hatte Apple auf seiner Apple-Ads-Plattform angekündigt, Anfang 2026 zusätzliche Werbeplätze in den Suchergebnissen des App Store einzuführen. Statt bisher einer Anzeige werden in mehreren Märkten nun mehrere Werbeplätze angezeigt. Im April 2025 hatte Apple sein Werbegeschäft von "Search Ads" in "Apple Ads" umbenannt, ein Hinweis auf die geplante Ausweitung auf weitere Plattformen.

Der Vorstoss kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apples Dienstleistungssparte das Wachstum des Konzerns massgeblich antreibt. Laut Apples Geschäftsbericht für das Fiskaljahr 2025 erzielte die Services-Sparte einen Jahresumsatz von 109,16 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026, das Apple im Januar 2026 veröffentlichte, stieg der Gesamtumsatz auf 143,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16 Prozent im Jahresvergleich.

Regulatorischer Druck und die Suche nach neuen Einnahmequellen

Apple Maps-Werbung könnte laut dem Magazin MacRumors auch dazu dienen, mögliche Einnahmerückgänge im App Store zu kompensieren. In mehreren Ländern steht der Konzern unter regulatorischem Druck, die Provisionen für Entwickler zu senken oder alternative Zahlungswege zuzulassen. Erst Mitte März 2026 senkte Apple die Entwicklergebühren im chinesischen App Store. Hinzu kommt die Unsicherheit um Apples milliardenschweren Suchdeal mit Google, der aufgrund laufender kartellrechtlicher Verfahren in den USA auf dem Prüfstand steht.

Wie sich die Werbung auf die Nutzererfahrung in Apple Maps auswirkt, wird sich erst nach dem offiziellen Start im Sommer 2026 zeigen. Apple Maps galt bislang als werbefreie Alternative zu Google Maps, was viele Nutzer als Unterscheidungsmerkmal schätzen.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com,WaitForLight / Shutterstock.com
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