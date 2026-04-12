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Apple-Aktie im Fokus: WWDC-Termin bestätigt - diese Highlights werden erwartet

Apple-Aktie im Fokus: WWDC-Termin bestätigt - diese Highlights werden erwartet

Apple hat den Termin für seine jährliche Entwicklerkonferenz WWDC bekannt gegeben. Vom 8. bis 12. Juni 2026 sollen iOS 27, macOS 27 und ein grundlegend überarbeitetes Siri vorgestellt werden. Im Fokus steht der Versuch, bei künstlicher Intelligenz zur Konkurrenz aufzuschliessen.

• Apples Entwicklerkonferenz WWDC findet vom 8. bis 12. Juni 2026 statt
• Die Keynote am 8. Juni soll iOS 27 und macOS 27 vorstellen
• Apple plant eine grundlegende Überarbeitung von Siri als KI-Agenten

WWDC 2026: Apple kündigt Konferenz für den 8. Juni an

Apple hat am 23. März 2026 in einer Pressemitteilung den Termin für die diesjährige Worldwide Developers Conference bekannt gegeben. Die Konferenz findet vom 8. bis 12. Juni 2026 statt und wird online übertragen. Zusätzlich können Entwickler und Studierende am Eröffnungstag, dem 8. Juni, an einem Vor-Ort-Event im Apple Park in Cupertino teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt mit der Keynote und der Platforms State of the Union, gefolgt von über 100 Video-Sessions und interaktiven Workshops im Laufe der Woche.

In der Pressemitteilung erklärte Apple, die WWDC 2026 werde Neuigkeiten für alle Apple-Plattformen präsentieren, darunter Fortschritte bei künstlicher Intelligenz sowie neue Software und Entwicklerwerkzeuge. Susan Prescott, Apples Vizepräsidentin für Worldwide Developer Relations, sprach von einer Woche, die Technologie, Innovation und Zusammenarbeit feiere.

Siri-Neustart als Kernstück von iOS 27

Die wichtigste Neuerung der Konferenz dürfte die Vorstellung eines grundlegend überarbeiteten Siri sein. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman am 24. März 2026 berichtete, testet Apple eine eigenständige Siri-App sowie eine neue "Ask Siri"-Funktion, die systemweit in Apples Software integriert werden soll. Siri soll damit von einem klassischen Sprachassistenten zu einem KI-Agenten mit tiefer Integration in alle Anwendungen werden. Laut Bloomberg soll die neue Version von Siri in der Lage sein, Apps zu steuern, Aufgaben mit persönlichen Daten aus E-Mails, Nachrichten und Notizen auszuführen und detailliertere Antworten aus dem Web zu liefern.

Die eigenständige Siri-App soll laut Bloomberg ein Chat-ähnliches Format erhalten, das an Apples Nachrichten-App erinnert. Nutzer könnten darin frühere Gespräche mit Siri durchsuchen, neue Chats starten, zwischen Sprach- und Textmodus wechseln und Dokumente oder Fotos zur Analyse hochladen. Gurman berichtete zudem, Apple teste neue Designvarianten für Siri, darunter eine Platzierung in der Dynamic Island am oberen Bildschirmrand. Die Spotlight-Suche auf dem iPhone könnte durch Siri ersetzt werden, um dem Assistenten Zugriff auf mehr Datenquellen zu geben. Zudem sollen integrierte Apps einen "Ask Siri"-Schalter in ihren Menüs erhalten, über den Nutzer direkt Informationen zu markiertem Text abrufen oder verwandte E-Mails aufrufen können.

Warum die Siri-Überarbeitung für Apple strategisch entscheidend ist

Die Neuausrichtung von Siri kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple bei KI-gestützten Assistenten hinter Konkurrenten wie OpenAI, Alphabet und Samsung zurückliegt. Apple hatte die Überarbeitung von Siri bereits 2024 angekündigt, mehrere geplante Funktionen jedoch wiederholt verschoben. Wie Bloomberg am 9. März 2026 berichtete, warten auch andere Apple-Produkte auf das neue Siri: Ein geplanter Smart-Home-Hub, neue HomePod-Modelle und ein neuer Apple TV sollen erst nach der Fertigstellung der überarbeiteten Siri-Version auf den Markt kommen.

Neben iOS 27 und macOS 27 dürften auf der WWDC auch Updates für iPadOS, watchOS, tvOS und visionOS vorgestellt werden. Ob Apple zusätzlich neue Hardware ankündigt, ist offen. In den Wochen vor der Konferenz hatte der Konzern bereits eine Reihe iterativer Hardware-Updates vorgestellt, darunter das MacBook Neo, neue MacBook-Pro-Modelle mit M5-Chips, ein aktualisiertes Studio Display und neue AirPods Max.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch

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