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Apple Aktie 908440 / US0378331005

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Analystenprognosen 01.07.2026 12:12:00

Apple-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten im Juni

Apple-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten im Juni

So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.

Apple
234.57 CHF 2.81%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD2,2926.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3226.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3219.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3209.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2909.06.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD3,6409.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2904.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2903.06.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2021 18.12.2026 153823256
Long 12.0035 18.12.2026 151639695
Long 156.045 18.09.2026 156743196
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3146 10.72 154719305
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4128 11.96 156467606
Short 12.3193 4.81 157879315
Short 23.4067 1.01 158162052
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -59.69 112514929
Long 10 -41.34 142716483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

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26.06.26 Apple Neutral UBS AG
25.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Neutral UBS AG
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3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’760.51 19.99 SEBBCU
Short 15’060.31 13.98 SRQBMU
Short 15’650.30 8.82 S84B7U
SMI-Kurs: 14’132.18 01.07.2026 12:08:45
Long 13’608.83 19.71 SGBNXU
Long 13’300.27 13.92 S1B77U
Long 12’743.00 8.98 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 234.02 2.57% Apple Inc.

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