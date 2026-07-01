Apple Aktie 908440 / US0378331005
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01.07.2026 12:12:00
Apple-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten im Juni
So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.
Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|26.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|26.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|19.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|09.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|09.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|3,64
|09.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|04.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|03.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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30.06.26
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30.06.26
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30.06.26
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30.06.26
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Analysen zu Apple Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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