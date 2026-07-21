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Vor Quartalszahlen 21.07.2026 12:33:00

Apple-Aktie dennoch tiefer: BofA bleibt optimistisch - Kommt eine positive Bilanzüberraschung?

Apple-Aktie dennoch tiefer: BofA bleibt optimistisch - Kommt eine positive Bilanzüberraschung?

Vor besonders bedeutsamen Quartalszahlen bringt sich eine grosse Wall-Street-Bank mit einem auffällig hohen Kursziel für die Apple-Aktie in Stellung.

Apple
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  • BofA bestätigt ihr Kaufrating für die Apple-Aktie mit Kursziel 380 US-Dollar
  • Die Bank rechnet mit besseren Quartalszahlen als der Konsens
  • Kommende Bilanz zugleich Tim Cooks letzte als Apple-Chef

Die Bank of America bekräftigte in einer am Montag veröffentlichten Studie ihr Kaufrating für die Apple-Aktie und beziffert das Kursziel auf 380 US-Dollar. Das Timing ist kein Zufall: Am 30. Juli steht die Veröffentlichung des Quartalsberichts des iPhone-Herstellers an und fällt zusammen mit einem der bedeutendsten Termine im Apple-Kalender der vergangenen Jahre, worauf Analyst Wamsi Mohan gegenüber Investoren hinwies.

Apple-Aktie: Kursziel deutlich über dem Marktkonsens

Mit seinem Kursziel von 380 US-Dollar liegt der BofA-Analyst klar über dem, was der breite Expertenkonsens für die Apple-Aktie derzeit ansetzt. Laut der Auswertung von 27 Analysten durch TipRanks votieren derzeit 16 Häuser für Kaufen, 9 für Halten und 2 für Verkaufen, das mittlere Kursziel liegt bei 329,62 US-Dollar. Die Analystenmeinungen fallen damit aktuell recht gespalten aus, die Bank of America positioniert sich spürbar optimistischer als der Durchschnitt der Wall Street.

Solide Schätzungen für das dritte Fiskalquartal

Für das dritte Geschäftsquartal modelliert Analyst Mohan laut Investing.com für Apple einen Umsatz von 109 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,89 US-Dollar, beides liegt etwas oberhalb der Marktschätzungen von 108 Milliarden US-Dollar bzw. 1,87 US-Dollar. Beim Umsatz entspräche seine Schätzung einem Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und läge damit innerhalb von Apples eigener Prognosespanne von 14 bis 17 Prozent. Grund für die insgesamt vorsichtigere Jahreshälfte ist der gestaffelte iPhone-Rhythmus. Der Experte geht davon aus, dass die Bruttomargen im Produktgeschäft im abgeschlossenen und dem laufenden Quartal im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum sinken werden, sich jedoch im Dezemberquartal wieder auf 38,5 Prozent erholen, wenn die neuen iPhones zu höheren Preisen auf den Markt kommen. Er warnte jedoch gleichzeitig davor, dass dieser Rhythmus in der zweiten Jahreshälfte 2026 noch für Kursschwankungen sorgen könnte.

Im Servicegeschäft erwartet die Bank für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum im App Store dürfte sich jedoch von 9,8 Prozent im Vorquartal auf 3,2 Prozent verlangsamt haben. Die Bank of America glaubt jedoch, dass dies durch die Stärke bei iCloud und im Lizenzgeschäft ausgeglichen werden kann.

Für das vierte Quartal fällt die Prognose der Bank vorsichtiger aus als der Konsens: Sie rechnet mit 106 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,88 US-Dollar Gewinn je Aktie, unter den Marktschätzungen von 114 Milliarden US-Dollar und 2,01 US-Dollar.

Cooks letzte Bilanzvorlage als Apple-Chef

Der Quartalsbericht am 30. Juli hat für Anleger noch eine zweite Dimension: Er wird von der letzten Telefonkonferenz begleitet, die Tim Cook als CEO leitet, bevor er zum 1. September in die Rolle des Executive Chairman wechselt und John Ternus das Ruder übernimmt. Mohan zufolge richtet sich der Investorenfokus daher im Vorfeld nicht nur auf die Inflation der Komponentenkosten und die Beständigkeit der Bruttomarge, sondern auch auf den bevorstehenden Führungswechsel.

Das bestätigte Buy-Rating sowie das hohe Kursziel von 380 US-Dollar konnten die Apple-Aktie am Montag nicht anschieben: Das Papier verlor im NASDAQ-Handel letztlich 2,14 Prozent auf 326,59 US-Dollar und gibt am Dienstag vorbörslich um weitere 0,42 Prozent auf 325,23 US-Dollar nach.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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