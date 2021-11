Apple-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

DZ BANK - - 29.10.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 29.10.2021

Barclays Capital 145,00 USD -12,28 29.10.2021

Goldman Sachs Group Inc. 142,00 USD -14,10 29.10.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 29.10.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 29.10.2021

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 28.10.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 27.10.2021

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 20.10.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 19.10.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 16.10.2021

Merrill Lynch & Co., Inc. 160,00 USD -3,21 13.10.2021

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 13.10.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 06.10.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 06.10.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 05.10.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 28.09.2021

Barclays Capital 142,00 USD -14,10 22.09.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 15.09.2021

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 14.09.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 13.09.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 13.09.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 10.09.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 30.08.2021

JP Morgan Chase & Co. 180,00 USD 8,89 27.08.2021

JP Morgan Chase & Co. 175,00 USD 5,87 12.08.2021

DZ BANK - - 28.07.2021

Bernstein Research 132,00 USD -20,15 28.07.2021

JP Morgan Chase & Co. 175,00 USD 5,87 28.07.2021

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 28.07.2021

UBS AG 175,00 USD 5,87 28.07.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 27.07.2021

JP Morgan Chase & Co. 175,00 USD 5,87 23.07.2021

JP Morgan Chase & Co. 170,00 USD 2,84 07.07.2021

UBS AG 155,00 USD -6,23 30.06.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 08.06.2021

Goldman Sachs Group Inc. 130,00 USD -21,36 08.06.2021

UBS AG 155,00 USD -6,23 20.05.2021

Barclays Capital 134,00 USD -18,94 19.05.2021

Bernstein Research 132,00 USD -20,15 11.05.2021

JP Morgan Chase & Co. 165,00 USD -0,18 05.05.2021

Barclays Capital 138,00 USD -16,52 29.04.2021

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 29.04.2021

UBS AG 155,00 USD -6,23 29.04.2021

JP Morgan Chase & Co. 165,00 USD -0,18 29.04.2021

Goldman Sachs Group Inc. 130,00 USD -21,36 29.04.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 27.04.2021

Credit Suisse Group 140,00 USD -15,31 26.04.2021

Goldman Sachs Group Inc. 83,00 USD -49,79 21.04.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 21.04.2021

UBS AG 142,00 USD -14,10 15.04.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 14.04.2021

UBS AG 142,00 USD -14,10 12.04.2021

UBS AG 142,00 USD -14,10 31.03.2021

UBS AG 115,00 USD -30,43 26.03.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 11.03.2021

Bernstein Research 132,00 USD -20,15 08.03.2021

Deutsche Bank AG 160,00 USD -3,21 15.02.2021

Morgan Stanley 164,00 USD -0,79 15.02.2021

RBC Capital Markets 171,00 USD 3,45 08.02.2021

Credit Suisse Group 140,00 USD -15,31 29.01.2021

Bernstein Research 132,00 USD -20,15 28.01.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 28.01.2021

UBS AG 115,00 USD -30,43 28.01.2021

RBC Capital Markets 154,00 USD -6,84 28.01.2021

Barclays Capital 136,00 USD -17,73 28.01.2021

RBC Capital Markets 145,00 USD -12,28 26.01.2021

UBS AG 115,00 USD -30,43 13.01.2021

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 05.01.2021

Credit Suisse Group 120,00 USD -27,40 05.01.2021

RBC Capital Markets 132,00 USD -20,15 22.12.2020

UBS AG 115,00 USD -30,43 21.12.2020

UBS AG 115,00 USD -30,43 14.12.2020

Goldman Sachs Group Inc. 75,00 USD -54,63 19.11.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 19.11.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 17.11.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 13.11.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 11.11.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 10.11.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 09.11.2020

Goldman Sachs Group Inc. 75,00 USD -54,63 30.10.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 30.10.2020

UBS AG 115,00 USD -30,43 30.10.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 30.10.2020

Barclays Capital 100,00 USD -39,50 30.10.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 27.10.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 26.10.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 26.10.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 16.10.2020

Credit Suisse Group 106,00 USD -35,87 15.10.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 14.10.2020

RBC Capital Markets 132,00 USD -20,15 14.10.2020

Goldman Sachs Group Inc. 80,00 USD -51,60 14.10.2020

RBC Capital Markets 132,00 USD -20,15 12.10.2020

UBS AG 115,00 USD -30,43 23.09.2020

Bernstein Research 100,00 USD -39,50 16.09.2020

Barclays Capital 100,00 USD -39,50 16.09.2020

Credit Suisse Group 95,00 USD -42,53 16.09.2020

JP Morgan Chase & Co. - - 16.09.2020

Goldman Sachs Group Inc. 80,00 USD -51,60 16.09.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 09.09.2020

Goldman Sachs Group Inc. 80,00 USD -51,60 08.09.2020

JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -9,26 01.09.2020

DZ BANK - - 31.08.2020

Barclays Capital 400,00 USD 141,98 31.08.2020

Morgan Stanley 520,00 USD 214,58 24.08.2020

RBC Capital Markets 445,00 USD 169,21 31.07.2020

Barclays Capital 400,00 USD 141,98 31.07.2020

UBS AG 425,00 USD 157,11 31.07.2020

JP Morgan Chase & Co. 460,00 USD 178,28 31.07.2020

Goldman Sachs Group Inc. 314,00 USD 89,96 31.07.2020

Deutsche Bank AG 440,00 USD 166,18 31.07.2020

Credit Suisse Group 340,00 USD 105,69 29.07.2020

RBC Capital Markets 390,00 USD 135,93 28.07.2020

JP Morgan Chase & Co. 425,00 USD 157,11 27.07.2020

UBS AG - - 13.07.2020

JP Morgan Chase & Co. 365,00 USD 120,81 10.07.2020

Barclays Capital 326,00 USD 97,22 26.06.2020

Bernstein Research 370,00 USD 123,84 23.06.2020

UBS AG 400,00 USD 141,98 23.06.2020

Credit Suisse Group 295,00 USD 78,46 23.06.2020

Goldman Sachs Group Inc. 263,00 USD 59,10 23.06.2020

RBC Capital Markets 390,00 USD 135,93 17.06.2020

JP Morgan Chase & Co. 365,00 USD 120,81 10.06.2020

Credit Suisse Group 295,00 USD 78,46 05.06.2020

DZ BANK - - 03.06.2020

JP Morgan Chase & Co. 350,00 USD 111,74 12.05.2020

UBS AG 325,00 USD 96,61 12.05.2020

DZ BANK - - 04.05.2020

Goldman Sachs Group Inc. 243,00 USD 47,01 01.05.2020

Bernstein Research 285,00 USD 72,41 01.05.2020

RBC Capital Markets 345,00 USD 108,71 01.05.2020

JP Morgan Chase & Co. 350,00 USD 111,74 01.05.2020

UBS AG 325,00 USD 96,61 01.05.2020

JP Morgan Chase & Co. 335,00 USD 102,66 27.04.2020

UBS AG 290,00 USD 75,44 27.04.2020

Goldman Sachs Group Inc. 236,00 USD 42,77 24.04.2020

Bernstein Research 285,00 USD 72,41 22.04.2020

Goldman Sachs Group Inc. 233,00 USD 40,96 17.04.2020

JP Morgan Chase & Co. 335,00 USD 102,66 15.04.2020

UBS AG 290,00 USD 75,44 14.04.2020

JP Morgan Chase & Co. 335,00 USD 102,66 08.04.2020

Credit Suisse Group 260,00 USD 57,29 03.04.2020

UBS AG 290,00 USD 75,44 30.03.2020

Barclays Capital 268,00 USD 62,13 26.03.2020

DZ BANK - - 23.03.2020

Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 93,59 17.03.2020

Credit Suisse Group 290,00 USD 75,44 16.03.2020

JP Morgan Chase & Co. 350,00 USD 111,74 16.03.2020

UBS AG 335,00 USD 102,66 10.03.2020

UBS AG 355,00 USD 114,76 06.03.2020

Deutsche Bank AG 295,00 USD 78,46 06.03.2020

UBS AG 355,00 USD 114,76 25.02.2020

Credit Suisse Group 290,00 USD 75,44 19.02.2020

RBC Capital Markets 358,00 USD 116,58 19.02.2020

Bernstein Research 300,00 USD 81,49 19.02.2020

UBS AG 355,00 USD 114,76 19.02.2020

Goldman Sachs Group Inc. 300,00 USD 81,49 18.02.2020

JP Morgan Chase & Co. 350,00 USD 111,74 18.02.2020

Morgan Stanley 368,00 USD 122,63 18.02.2020

Deutsche Bank AG 305,00 USD 84,51 03.02.2020

RBC Capital Markets 358,00 USD 116,58 29.01.2020

Goldman Sachs Group Inc. 300,00 USD 81,49 29.01.2020

DZ BANK - - 29.01.2020

JP Morgan Chase & Co. 350,00 USD 111,74 29.01.2020

UBS AG 355,00 USD 114,76 29.01.2020

Credit Suisse Group 275,00 USD 66,36 27.01.2020

Credit Suisse Group 275,00 USD 66,36 21.01.2020

UBS AG 355,00 USD 114,76 14.01.2020

UBS AG 280,00 USD 69,39 10.01.2020

Credit Suisse Group 275,00 USD 66,36 10.01.2020

JP Morgan Chase & Co. 296,00 USD 79,07 06.01.2020

RBC Capital Markets 330,00 USD 99,64 03.01.2020

UBS AG 280,00 USD 69,39 10.12.2019

JP Morgan Chase & Co. 296,00 USD 79,07 01.12.2019

Credit Suisse Group 221,00 USD 33,70 19.11.2019

UBS AG 280,00 USD 69,39 19.11.2019

JP Morgan Chase & Co. 290,00 USD 75,44 15.11.2019

RBC Capital Markets 295,00 USD 78,46 13.11.2019

Goldman Sachs Group Inc. 192,00 USD 16,15 06.11.2019

Goldman Sachs Group Inc. 188,00 USD 13,73 31.10.2019

Credit Suisse Group 221,00 USD 33,70 31.10.2019

UBS AG 280,00 USD 69,39 31.10.2019

JP Morgan Chase & Co. 280,00 USD 69,39 31.10.2019

JP Morgan Chase & Co. - - 31.10.2019

Goldman Sachs Group Inc. 165,00 USD -0,18 28.10.2019

Credit Suisse Group 221,00 USD 33,70 28.10.2019

Jefferies & Company Inc. 285,00 USD 72,41 28.10.2019

Morgan Stanley 289,00 USD 74,83 23.10.2019

Barclays Capital 224,00 USD 35,51 17.10.2019

JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 60,31 15.10.2019

UBS AG 235,00 USD 42,17 14.10.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 04.10.2019

Goldman Sachs Group Inc. 165,00 USD -0,18 02.10.2019

JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 60,31 30.09.2019

HSBC 190,00 USD 14,94 26.09.2019

UBS AG 235,00 USD 42,17 26.09.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 21.09.2019

Morgan Stanley 247,00 USD 49,43 16.09.2019

Goldman Sachs Group Inc. 165,00 USD -0,18 13.09.2019

Barclays Capital 207,00 USD 25,23 11.09.2019

Morgan Stanley 247,00 USD 49,43 11.09.2019

DZ BANK - - 11.09.2019

JP Morgan Chase & Co. 243,00 USD 47,01 26.08.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 13.08.2019

Barclays Capital 192,00 USD 16,15 08.08.2019

Goldman Sachs Group Inc. 189,00 USD 14,34 02.08.2019

Bernstein Research 205,00 USD 24,02 01.08.2019

Canaccord Adams 240,00 USD 45,19 31.07.2019

UBS AG 235,00 USD 42,17 31.07.2019

Monness, Crespi, Hardt & Co. 265,00 USD 60,31 31.07.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 31.07.2019

Goldman Sachs Group Inc. 191,00 USD 15,55 31.07.2019

UBS AG 235,00 USD 42,17 29.07.2019

JP Morgan Chase & Co. 239,00 USD 44,59 29.07.2019

Goldman Sachs Group Inc. 187,00 USD 13,13 26.07.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 15.07.2019

Deutsche Bank AG 205,00 USD 24,02 20.06.2019

Cascend Securities 240,00 USD 45,19 20.06.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 17.06.2019

UBS AG 225,00 USD 36,12 12.06.2019

Goldman Sachs Group Inc. 171,00 USD 3,45 04.06.2019

Cowen and Company, LLC 220,00 USD 33,09 04.06.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 04.06.2019

JP Morgan Chase & Co. 235,00 USD 42,17 04.06.2019

Cascend Securities 210,00 USD 27,04 24.05.2019

UBS AG 225,00 USD 36,12 23.05.2019

Goldman Sachs Group Inc. 178,00 USD 7,68 22.05.2019

Goldman Sachs Group Inc. 178,00 USD 7,68 21.05.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 21.05.2019

HSBC 174,00 USD 5,26 20.05.2019

JP Morgan Chase & Co. 235,00 USD 42,17 14.05.2019

Morgan Stanley 240,00 USD 45,19 01.05.2019

Bernstein Research 190,00 USD 14,94 01.05.2019

Maxim Group 217,00 USD 31,28 01.05.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 01.05.2019

JP Morgan Chase & Co. 235,00 USD 42,17 01.05.2019

Goldman Sachs Group Inc. 184,00 USD 11,31 30.04.2019

JP Morgan Chase & Co. 230,00 USD 39,14 29.04.2019

UBS AG 235,00 USD 42,17 25.04.2019

Goldman Sachs Group Inc. 182,00 USD 10,10 24.04.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 17.04.2019

Credit Suisse Group 209,00 USD 26,44 11.04.2019

HSBC 180,00 USD 8,89 10.04.2019

Bernstein Research 160,00 USD -3,21 27.03.2019

UBS AG 215,00 USD 30,07 27.03.2019

Morgan Stanley 220,00 USD 33,09 26.03.2019

Maxim Group 195,00 USD 17,97 26.03.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 26.03.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 26.03.2019

Needham & Company, LLC 225,00 USD 36,12 21.03.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 21.03.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 19.03.2019

Cowen and Company, LLC 220,00 USD 33,09 14.03.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 20.02.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 12.02.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 06.02.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 30.01.2019

HSBC 160,00 USD -3,21 30.01.2019

BTIG Research 189,00 USD 14,34 30.01.2019

Canaccord Adams 185,00 USD 11,92 30.01.2019

Monness, Crespi, Hardt & Co. 220,00 USD 33,09 30.01.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 30.01.2019

RBC Capital Markets 185,00 USD 11,92 28.01.2019

UBS AG 180,00 USD 8,89 28.01.2019

Canaccord Adams - - 18.01.2019

RBC Capital Markets 185,00 USD 11,92 18.01.2019

UBS AG 180,00 USD 8,89 14.01.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 11.01.2019

HSBC 160,00 USD -3,21 09.01.2019

UBS AG 180,00 USD 8,89 07.01.2019

Nomura 175,00 USD 5,87 03.01.2019

Bernstein Research 160,00 USD -3,21 03.01.2019

Monness, Crespi, Hardt & Co. 200,00 USD 20,99 03.01.2019

Needham & Company, LLC 180,00 USD 8,89 03.01.2019

Maxim Group 160,00 USD -3,21 03.01.2019

RBC Capital Markets 185,00 USD 11,92 03.01.2019

JP Morgan Chase & Co. 228,00 USD 37,93 03.01.2019

Goldman Sachs Group Inc. 140,00 USD -15,31 03.01.2019

UBS AG 180,00 USD 8,89 03.01.2019

RBC Capital Markets 220,00 USD 33,09 02.01.2019

JP Morgan Chase & Co. - - 21.12.2018

UBS AG 210,00 USD 27,04 12.12.2018

Bernstein Research 210,00 USD 27,04 10.12.2018

Morgan Stanley 236,00 USD 42,77 10.12.2018

Macquarie Research 222,00 USD 34,30 10.12.2018

HSBC 200,00 USD 20,99 04.12.2018

JP Morgan Chase & Co. 266,00 USD 60,92 30.11.2018

Canaccord Adams 225,00 USD 36,12 29.11.2018

RBC Capital Markets 235,00 USD 42,17 27.11.2018

UBS AG 225,00 USD 36,12 27.11.2018

Nomura 185,00 USD 11,92 21.11.2018

Goldman Sachs Group Inc. 182,00 USD 10,10 20.11.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 19.11.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 19.11.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 19.11.2018

UBS AG 225,00 USD 36,12 14.11.2018

Goldman Sachs Group Inc. 209,00 USD 26,44 13.11.2018

Bernstein Research 210,00 USD 27,04 13.11.2018

JP Morgan Chase & Co. 266,00 USD 60,92 12.11.2018

UBS AG - - 12.11.2018

Morgan Stanley 253,00 USD 53,06 08.11.2018

Morgan Stanley 226,00 USD 36,72 06.11.2018

Macquarie Research 222,00 USD 34,30 05.11.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 05.11.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 02.11.2018

Nomura 185,00 USD 11,92 02.11.2018

Bernstein Research 210,00 USD 27,04 02.11.2018

Morgan Stanley 226,00 USD 36,72 02.11.2018

Maxim Group 212,00 USD 28,25 02.11.2018

JP Morgan Chase & Co. 270,00 USD 63,34 02.11.2018

Goldman Sachs Group Inc. 222,00 USD 34,30 02.11.2018

UBS AG 250,00 USD 51,24 31.10.2018

Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 60,31 29.10.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 29.10.2018

Macquarie Research 235,00 USD 42,17 29.10.2018

Nomura 215,00 USD 30,07 29.10.2018

JP Morgan Chase & Co. 272,00 USD 64,55 29.10.2018

Goldman Sachs Group Inc. 240,00 USD 45,19 25.10.2018

Bernstein Research 225,00 USD 36,12 24.10.2018

Bernstein Research 200,00 USD 20,99 22.10.2018

Wedbush Morgan Securities Inc. 310,00 USD 87,54 19.10.2018

JP Morgan Chase & Co. 272,00 USD 64,55 10.10.2018

UBS AG 250,00 USD 51,24 08.10.2018

Macquarie Research 235,00 USD 42,17 01.10.2018

Oppenheimer & Co. Inc. - - 01.10.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 01.10.2018

Nomura 215,00 USD 30,07 28.09.2018

Macquarie Research 235,00 USD 42,17 27.09.2018

JP Morgan Chase & Co. 272,00 USD 64,55 27.09.2018

RBC Capital Markets 250,00 USD 51,24 26.09.2018

Morgan Stanley 247,00 USD 49,43 26.09.2018

RBC Capital Markets 235,00 USD 42,17 24.09.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 24.09.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 18.09.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 17.09.2018

Independent Research GmbH 270,00 USD 63,34 14.09.2018

Bernstein Research 200,00 USD 20,99 13.09.2018

Needham & Company, LLC 260,00 USD 57,29 13.09.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 13.09.2018

Oppenheimer & Co. Inc. - - 13.09.2018

Morningstar 200,00 USD 20,99 13.09.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 13.09.2018

Nomura 210,00 USD 27,04 13.09.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 13.09.2018

UBS AG 250,00 USD 51,24 13.09.2018

Goldman Sachs Group Inc. 240,00 USD 45,19 13.09.2018

Morgan Stanley 247,00 USD 49,43 13.09.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 12.09.2018

UBS AG 250,00 USD 51,24 11.09.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 11.09.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 10.09.2018

Morgan Stanley 245,00 USD 48,22 10.09.2018

Morgan Stanley 245,00 USD 48,22 07.09.2018

Goldman Sachs Group Inc. 240,00 USD 45,19 07.09.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 05.09.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 05.09.2018

Morgan Stanley 245,00 USD 48,22 05.09.2018

RBC Capital Markets 240,00 USD 45,19 04.09.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 04.09.2018

Cascend Securities 250,00 USD 51,24 04.09.2018

Canaccord Adams 250,00 USD 51,24 04.09.2018

DZ BANK - - 03.09.2018

Nomura 210,00 USD 27,04 31.08.2018

HSBC 205,00 USD 24,02 30.08.2018

RBC Capital Markets 225,00 USD 36,12 27.08.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 23.08.2018

Morgan Stanley 232,00 USD 40,35 22.08.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 20.08.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 20.08.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 15.08.2018

RBC Capital Markets 230,00 USD 39,14 13.08.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 10.08.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 09.08.2018

Goldman Sachs Group Inc. 200,00 USD 20,99 03.08.2018

Bernstein Research 200,00 USD 20,99 01.08.2018

Canaccord Adams 220,00 USD 33,09 01.08.2018

Atlantic Equities 205,00 USD 24,02 01.08.2018

RBC Capital Markets 225,00 USD 36,12 01.08.2018

Wells Fargo & Co 210,00 USD 27,04 01.08.2018

Macquarie Research 214,00 USD 29,46 01.08.2018

Needham & Company, LLC 220,00 USD 33,09 01.08.2018

Goldman Sachs Group Inc. 200,00 USD 20,99 01.08.2018

Nomura 190,00 USD 14,94 01.08.2018

DZ BANK - - 01.08.2018

Wells Fargo & Co 195,00 USD 17,97 30.07.2018

UBS AG 210,00 USD 27,04 30.07.2018

Morgan Stanley 232,00 USD 40,35 24.07.2018

Macquarie Research 202,00 USD 22,20 23.07.2018

Goldman Sachs Group Inc. 164,00 USD -0,79 20.07.2018

Bernstein Research 190,00 USD 14,94 13.07.2018

Nomura 175,00 USD 5,87 13.07.2018

RBC Capital Markets 210,00 USD 27,04 11.07.2018

RBC Capital Markets 210,00 USD 27,04 09.07.2018

Barclays Capital 175,00 USD 5,87 26.06.2018

Bernstein Research 190,00 USD 14,94 25.06.2018

UBS AG 210,00 USD 27,04 13.06.2018

Macquarie Research 197,00 USD 19,18 11.06.2018

RBC Capital Markets 210,00 USD 27,04 05.06.2018

Goldman Sachs Group Inc. 164,00 USD -0,79 05.06.2018

UBS AG 210,00 USD 27,04 05.06.2018

Maxim Group 200,00 USD 20,99 30.05.2018

DZ BANK - - 03.05.2018

Goldman Sachs Group Inc. 164,00 USD -0,79 03.05.2018

Bernstein Research 190,00 USD 14,94 03.05.2018

Barclays Capital 161,00 USD -2,60 02.05.2018

Macquarie Research 197,00 USD 19,18 02.05.2018

Morningstar 175,00 USD 5,87 02.05.2018

Atlantic Equities 185,00 USD 11,92 02.05.2018

Canaccord Adams 208,00 USD 25,83 02.05.2018

HSBC 205,00 USD 24,02 02.05.2018

Maxim Group 204,00 USD 23,41 02.05.2018

UBS AG - - 02.05.2018

Goldman Sachs Group Inc. 164,00 USD -0,79 02.05.2018

D.A. Davidson & Co. 220,00 USD 33,09 01.05.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 01.05.2018

Barclays Capital 157,00 USD -5,02 30.04.2018

Bernstein Research 170,00 USD 2,84 27.04.2018

Deutsche Bank AG 152,00 USD -8,05 24.04.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 24.04.2018

Morgan Stanley 200,00 USD 20,99 20.04.2018

Monness, Crespi, Hardt & Co. 235,00 USD 42,17 11.04.2018

RBC Capital Markets 203,00 USD 22,81 11.04.2018

RBC Capital Markets 203,00 USD 22,81 28.03.2018

Goldman Sachs Group Inc. 159,00 USD -3,81 28.03.2018

Nomura 175,00 USD 5,87 28.03.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 27.03.2018

Merrill Lynch & Co., Inc. 220,00 USD 33,09 23.03.2018

Nomura 175,00 USD 5,87 19.03.2018

Barclays Capital 168,00 USD 1,63 16.03.2018

RBC Capital Markets 205,00 USD 24,02 09.03.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 06.02.2018

Morgan Stanley 203,00 USD 22,81 05.02.2018

RBC Capital Markets 205,00 USD 24,02 05.02.2018

Bernstein Research 170,00 USD 2,84 02.02.2018

BMO Capital Markets 162,00 USD -2,00 02.02.2018

Morningstar 170,00 USD 2,84 02.02.2018

RBC Capital Markets 200,00 USD 20,99 02.02.2018

Barclays Capital 170,00 USD 2,84 02.02.2018

Needham & Company, LLC 210,00 USD 27,04 02.02.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 02.02.2018

RBC Capital Markets 205,00 USD 24,02 02.02.2018

HSBC 204,00 USD 23,41 30.01.2018

Deutsche Bank AG 152,00 USD -8,05 30.01.2018

Bernstein Research 195,00 USD 17,97 29.01.2018

Cascend Securities 220,00 USD 33,09 29.01.2018

Macquarie Research 188,00 USD 13,73 26.01.2018

Morgan Stanley 200,00 USD 20,99 25.01.2018

Bernstein Research 195,00 USD 17,97 24.01.2018

Canaccord Adams 200,00 USD 20,99 24.01.2018

Morgan Stanley 205,00 USD 24,02 23.01.2018

Atlantic Equities 190,00 USD 14,94 22.01.2018

Mizuho 175,00 USD 5,87 19.01.2018

Barclays Capital 174,00 USD 5,26 18.01.2018

Maxim Group 204,00 USD 23,41 12.01.2018

UBS AG 190,00 USD 14,94 05.01.2018

Barclays Capital 162,00 USD -2,00 03.01.2018

Nomura 175,00 USD 5,87 19.12.2017

UBS AG 190,00 USD 14,94 30.11.2017

UBS AG 190,00 USD 14,94 27.11.2017

Nomura 185,00 USD 11,92 27.11.2017

UBS AG 190,00 USD 14,94 14.11.2017

UBS AG 190,00 USD 14,94 06.11.2017

UBS AG 190,00 USD 14,94 03.11.2017

Atlantic Equities 190,00 USD 14,94 03.11.2017

Needham & Company, LLC 200,00 USD 20,99 03.11.2017

Macquarie Research 188,00 USD 13,73 03.11.2017

RBC Capital Markets 190,00 USD 14,94 03.11.2017

Nomura 185,00 USD 11,92 03.11.2017

Bernstein Research 195,00 USD 17,97 03.11.2017

Morgan Stanley 200,00 USD 20,99 03.11.2017

HSBC 193,00 USD 16,76 26.10.2017

Bernstein Research 175,00 USD 5,87 23.10.2017

Barclays Capital 161,00 USD -2,60 13.10.2017

Morgan Stanley 199,00 USD 20,39 11.10.2017

RBC Capital Markets 175,00 USD 5,87 04.10.2017

Nomura 185,00 USD 11,92 22.09.2017

Morgan Stanley 194,00 USD 17,36 19.09.2017

Maxim Group 182,00 USD 10,10 14.09.2017

RBC Capital Markets 180,00 USD 8,89 14.09.2017

Bernstein Research 175,00 USD 5,87 13.09.2017

JP Morgan Chase & Co. 176,00 USD 6,47 13.09.2017

Barclays Capital 146,00 USD -11,68 13.09.2017

UBS AG 180,00 USD 8,89 13.09.2017

RBC Capital Markets 180,00 USD 8,89 11.09.2017

JP Morgan Chase & Co. - - 11.09.2017

Nomura 185,00 USD 11,92 06.09.2017

RBC Capital Markets 180,00 USD 8,89 01.09.2017

Bernstein Research 175,00 USD 5,87 15.08.2017

BMO Capital Markets 180,00 USD 8,89 04.08.2017

Nomura 175,00 USD 5,87 02.08.2017

Credit Suisse Group 175,00 USD 5,87 02.08.2017

RBC Capital Markets 172,00 USD 4,05 02.08.2017

Macquarie Research 180,00 USD 8,89 02.08.2017

Atlantic Equities 175,00 USD 5,87 02.08.2017

RBC Capital Markets 176,00 USD 6,47 02.08.2017

Needham & Company, LLC 175,00 USD 5,87 02.08.2017

Deutsche Bank AG 140,00 USD -15,31 02.08.2017

Barclays Capital 146,00 USD -11,68 02.08.2017

JP Morgan Chase & Co. 176,00 USD 6,47 02.08.2017

Bernstein Research 175,00 USD 5,87 02.08.2017

Independent Research GmbH 185,00 USD 11,92 02.08.2017

UBS AG 180,00 USD 8,89 02.08.2017

Bernstein Research 170,00 USD 2,84 25.07.2017

UBS AG 170,00 USD 2,84 25.07.2017

JP Morgan Chase & Co. 165,00 USD -0,18 19.07.2017

Morgan Stanley 182,00 USD 10,10 17.07.2017

Deutsche Bank AG 132,00 USD -20,15 11.07.2017

Nomura 165,00 USD -0,18 05.07.2017

Maxim Group 180,00 USD 8,89 19.06.2017

UBS AG 170,00 USD 2,84 12.06.2017

Macquarie Research 170,00 USD 2,84 12.06.2017

Citigroup Corp. 160,00 USD -3,21 12.06.2017

Goldman Sachs Group Inc. 170,00 USD 2,84 07.06.2017

Nomura 165,00 USD -0,18 06.06.2017

UBS AG 170,00 USD 2,84 06.06.2017

Goldman Sachs Group Inc. 170,00 USD 2,84 02.06.2017

Bernstein Research 160,00 USD -3,21 23.05.2017

Credit Suisse Group 170,00 USD 2,84 23.05.2017

Wells Fargo & Co - - 23.05.2017

UBS AG 170,00 USD 2,84 23.05.2017

RBC Capital Markets 168,00 USD 1,63 22.05.2017

Morgan Stanley 177,00 USD 7,08 17.05.2017

UBS AG 165,00 USD -0,18 17.05.2017

Canaccord Adams 180,00 USD 8,89 16.05.2017

Goldman Sachs Group Inc. 170,00 USD 2,84 15.05.2017

Barclays Capital 123,00 USD -25,59 03.05.2017

Nomura 165,00 USD -0,18 03.05.2017

Bernstein Research 160,00 USD -3,21 03.05.2017

UBS AG 165,00 USD -0,18 03.05.2017

Goldman Sachs Group Inc. 164,00 USD -0,79 03.05.2017

Robert W. Baird & Co. Incorporated 160,00 USD -3,21 03.05.2017

Maxim Group 171,00 USD 3,45 03.05.2017

Cowen and Company, LLC 160,00 USD -3,21 03.05.2017

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 150,00 USD -9,26 20.04.2017

Credit Suisse Group 170,00 USD 2,84 18.04.2017

Macquarie Research 160,00 USD -3,21 18.04.2017

RBC Capital Markets 157,00 USD -5,02 17.04.2017

Goldman Sachs Group Inc. 150,00 USD -9,26 12.04.2017

Atlantic Equities 165,00 USD -0,18 07.04.2017

UBS AG 151,00 USD -8,65 04.04.2017

Canaccord Adams 165,00 USD -0,18 31.03.2017

Robert W. Baird & Co. Incorporated 155,00 USD -6,23 24.03.2017

Needham & Company, LLC 165,00 USD -0,18 24.03.2017

Nomura 165,00 USD -0,18 24.03.2017

Goldman Sachs Group Inc. 150,00 USD -9,26 23.03.2017

Bernstein Research 160,00 USD -3,21 21.03.2017

Cowen and Company, LLC 155,00 USD -6,23 20.03.2017

Robert W. Baird & Co. Incorporated 155,00 USD -6,23 15.03.2017

RBC Capital Markets 155,00 USD -6,23 15.03.2017

Credit Suisse Group 160,00 USD -3,21 13.03.2017

UBS AG 151,00 USD -8,65 28.02.2017

Mizuho 150,00 USD -9,26 27.02.2017

Morgan Stanley 154,00 USD -6,84 21.02.2017

Deutsche Bank AG 125,00 USD -24,38 21.02.2017

Goldman Sachs Group Inc. 150,00 USD -9,26 15.02.2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 145,00 USD -12,28 08.02.2017

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 130,00 USD -21,36 01.02.2017

Barclays Capital 123,00 USD -25,59 01.02.2017

Robert W. Baird & Co. Incorporated 140,00 USD -15,31 01.02.2017

JP Morgan Chase & Co. 142,00 USD -14,10 01.02.2017

Robert W. Baird & Co. Incorporated 145,00 USD -12,28 01.02.2017

Macquarie Research 156,00 USD -5,63 01.02.2017

Goldman Sachs Group Inc. 133,00 USD -19,54 01.02.2017

Nomura 135,00 USD -18,33 01.02.2017

Morgan Stanley 150,00 USD -9,26 01.02.2017

RBC Capital Markets 140,00 USD -15,31 01.02.2017

Mizuho 135,00 USD -18,33 01.02.2017

UBS AG 138,00 USD -16,52 01.02.2017

Maxim Group 164,00 USD -0,79 31.01.2017

UBS AG 127,00 USD -23,17 30.01.2017

Barclays Capital 117,00 USD -29,22 24.01.2017

Bernstein Research 140,00 USD -15,31 23.01.2017

Macquarie Research 148,00 USD -10,47 20.01.2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 140,00 USD -15,31 19.01.2017

Goldman Sachs Group Inc. - - 18.01.2017

UBS AG 127,00 USD -23,17 13.01.2017

Morgan Stanley 148,00 USD -10,47 09.01.2017

Nomura 135,00 USD -18,33 04.01.2017

Morgan Stanley 148,00 USD -10,47 13.12.2016

Nomura 135,00 USD -18,33 28.10.2016

J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. - - 27.10.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 27.10.2016

Merrill Lynch & Co., Inc. 125,00 USD -24,38 26.10.2016

Citigroup Corp. 130,00 USD -21,36 26.10.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 125,00 USD -24,38 26.10.2016

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 115,00 USD -30,43 26.10.2016

Brean Capital 135,00 USD -18,33 26.10.2016

Atlantic Equities 135,00 USD -18,33 26.10.2016

Deutsche Bank AG 108,00 USD -34,66 26.10.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 133,00 USD -19,54 26.10.2016

Macquarie Research 133,00 USD -19,54 26.10.2016

Barclays Capital 119,00 USD -28,01 26.10.2016

Morgan Stanley 148,00 USD -10,47 26.10.2016

UBS AG 127,00 USD -23,17 26.10.2016

JP Morgan Chase & Co. 114,00 USD -31,03 26.10.2016

UBS AG 127,00 USD -23,17 25.10.2016

UBS AG 127,00 USD -23,17 24.10.2016

Cowen and Company, LLC 135,00 USD -18,33 21.10.2016

Macquarie Research 132,00 USD -20,15 19.10.2016

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 130,00 USD -21,36 18.10.2016

Deutsche Bank AG 108,00 USD -34,66 18.10.2016

Morgan Stanley 124,00 USD -24,98 14.10.2016

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 13.10.2016

Pacific Crest Securities Inc. 129,00 USD -21,96 13.10.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 13.10.2016

Mizuho 130,00 USD -21,36 12.10.2016

Barclays Capital 114,00 USD -31,03 29.09.2016

Bernstein Research 125,00 USD -24,38 28.09.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 125,00 USD -24,38 23.09.2016

RBC Capital Markets 125,00 USD -24,38 22.09.2016

UBS AG 127,00 USD -23,17 20.09.2016

Morningstar - - 19.09.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 120,00 USD -27,40 19.09.2016

JP Morgan Chase & Co. 107,00 USD -35,27 19.09.2016

Citigroup Corp. 120,00 USD -27,40 19.09.2016

Canaccord Adams 140,00 USD -15,31 16.09.2016

BTIG Research 133,00 USD -19,54 15.09.2016

Citigroup Corp. 120,00 USD -27,40 14.09.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 09.09.2016

Wells Fargo & Co - - 08.09.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 08.09.2016

JP Morgan Chase & Co. 107,00 USD -35,27 27.07.2016

Macquarie Research 115,00 USD -30,43 27.07.2016

Morgan Stanley 123,00 USD -25,59 27.07.2016

Bernstein Research 125,00 USD -24,38 27.07.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 27.07.2016

Independent Research GmbH 125,00 USD -24,38 27.07.2016

Nomura 120,00 USD -27,40 27.07.2016

BGC Partners 85,00 USD -48,58 26.07.2016

Nomura 120,00 USD -27,40 20.07.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 19.07.2016

Barclays Capital 115,00 USD -30,43 15.07.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 14.07.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 13.07.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 28.06.2016

Canaccord Adams 120,00 USD -27,40 23.06.2016

Nomura 120,00 USD -27,40 21.06.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 115,00 USD -30,43 17.06.2016

RBC Capital Markets 115,00 USD -30,43 17.06.2016

JP Morgan Chase & Co. 105,00 USD -36,48 16.06.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 14.06.2016

Morgan Stanley - - 14.06.2016

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 14.06.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 09.06.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 07.06.2016

Goldman Sachs Group Inc. 124,00 USD -24,98 02.06.2016

Morgan Stanley 120,00 USD -27,40 25.05.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 25.05.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 24.05.2016

Nomura 120,00 USD -27,40 23.05.2016

Goldman Sachs Group Inc. 136,00 USD -17,73 17.05.2016

UBS AG 115,00 USD -30,43 11.05.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 115,00 USD -30,43 09.05.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 05.05.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Brean Capital 125,00 USD -24,38 27.04.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Macquarie Research 112,00 USD -32,24 27.04.2016

Atlantic Equities 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Independent Research GmbH 125,00 USD -24,38 27.04.2016

FBN Securities 110,00 USD -33,45 27.04.2016

Goldman Sachs Group Inc. 136,00 USD -17,73 27.04.2016

Nomura 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Maxim Group 157,00 USD -5,02 27.04.2016

Citigroup Corp. 115,00 USD -30,43 27.04.2016

Morgan Stanley 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Wells Fargo & Co - - 27.04.2016

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 27.04.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 27.04.2016

RBC Capital Markets 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Merrill Lynch & Co., Inc. 120,00 USD -27,40 27.04.2016

Cowen and Company, LLC 125,00 USD -24,38 27.04.2016

Barclays Capital 121,00 USD -26,80 27.04.2016

Barclays Capital 131,00 USD -20,75 20.04.2016

Nomura 135,00 USD -18,33 19.04.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 18.04.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 13.04.2016

Goldman Sachs Group Inc. 155,00 USD -6,23 12.04.2016

Needham & Company, LLC 150,00 USD -9,26 06.04.2016

Brean Capital 155,00 USD -6,23 06.04.2016

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 06.04.2016

Brean Capital 155,00 USD -6,23 04.04.2016

Credit Suisse Group 150,00 USD -9,26 04.04.2016

Cowen and Company, LLC 135,00 USD -18,33 30.03.2016

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 22.03.2016

Nomura 135,00 USD -18,33 22.03.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 22.03.2016

Nomura 135,00 USD -18,33 14.03.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 14.03.2016

Pacific Crest Securities Inc. 127,00 USD -23,17 07.03.2016

Morgan Stanley 135,00 USD -18,33 04.02.2016

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 28.01.2016

Goldman Sachs Group Inc. 155,00 USD -6,23 28.01.2016

Argus Research Company 135,00 USD -18,33 27.01.2016

Independent Research GmbH 136,00 USD -17,73 27.01.2016

UBS AG 120,00 USD -27,40 27.01.2016

Morgan Stanley 135,00 USD -18,33 27.01.2016

Nomura 135,00 USD -18,33 27.01.2016

JP Morgan Chase & Co. 141,00 USD -14,70 27.01.2016

Barclays Capital 142,00 USD -14,10 27.01.2016

Citigroup Corp. 130,00 USD -21,36 27.01.2016

Robert W. Baird & Co. Incorporated 130,00 USD -21,36 27.01.2016

Maxim Group 162,00 USD -2,00 27.01.2016

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 120,00 USD -27,40 27.01.2016

FBR Capital 130,00 USD -21,36 27.01.2016

Goldman Sachs Group Inc. 155,00 USD -6,23 20.01.2016

UBS AG 130,00 USD -21,36 20.01.2016

Goldman Sachs Group Inc. 155,00 USD -6,23 19.01.2016

Independent Research GmbH 133,00 USD -19,54 14.01.2016

Société Générale Group S.A. (SG) 130,00 USD -21,36 12.01.2016

Merrill Lynch & Co., Inc. 130,00 USD -21,36 12.01.2016

UBS AG 130,00 USD -21,36 12.01.2016

Atlantic Equities 140,00 USD -15,31 11.01.2016

Deutsche Bank AG 105,00 USD -36,48 11.01.2016

Oppenheimer & Co. Inc. 120,00 USD -27,40 11.01.2016

Mizuho 120,00 USD -27,40 11.01.2016

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 09.01.2016

Canaccord Adams 146,00 USD -11,68 08.01.2016

Cowen and Company, LLC 125,00 USD -24,38 08.01.2016

UBS AG 130,00 USD -21,36 07.01.2016

RBC Capital Markets 130,00 USD -21,36 07.01.2016

Rosenblatt 102,00 USD -38,29 06.01.2016

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 140,00 USD -15,31 23.12.2015

FBR Capital 150,00 USD -9,26 23.12.2015

Cowen and Company, LLC 130,00 USD -21,36 22.12.2015

RBC Capital Markets 140,00 USD -15,31 17.12.2015

UBS AG 130,00 USD -21,36 16.12.2015

Barclays Capital 150,00 USD -9,26 14.12.2015

Morgan Stanley 143,00 USD -13,49 14.12.2015

BMO Capital Markets 145,00 USD -12,28 11.12.2015

Goldman Sachs Group Inc. 163,00 USD -1,39 18.11.2015

UBS AG 140,00 USD -15,31 16.11.2015

Credit Suisse Group 140,00 USD -15,31 10.11.2015

UBS AG 150,00 USD -9,26 09.11.2015

BNP PARIBAS 155,00 USD -6,23 29.10.2015

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 85,00 USD -48,58 29.10.2015

Morgan Stanley 152,00 USD -8,05 28.10.2015

Pacific Crest Securities Inc. - - 28.10.2015

Cowen and Company, LLC 135,00 USD -18,33 26.10.2015

Maxim Group 167,00 USD 1,03 23.10.2015

Barclays Capital 150,00 USD -9,26 15.10.2015

Morgan Stanley 162,00 USD -2,00 14.10.2015

Jefferies & Company Inc. 126,00 USD -23,77 24.09.2015

Goldman Sachs Group Inc. 163,00 USD -1,39 23.09.2015

Canaccord Adams 160,00 USD -3,21 21.09.2015

JMP Securities LLC 160,00 USD -3,21 16.09.2015

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 14.09.2015

Morgan Stanley 155,00 USD -6,23 10.09.2015

Jefferies & Company Inc. 126,00 USD -23,77 10.09.2015

Bernstein Research 135,00 USD -18,33 09.09.2015

Bernstein Research 142,00 USD -14,10 08.09.2015

Société Générale Group S.A. (SG) 140,00 USD -15,31 07.09.2015

Wells Fargo & Co - - 27.08.2015

UBS AG 150,00 USD -9,26 13.08.2015

Jefferies & Company Inc. 130,00 USD -21,36 11.08.2015

UBS AG 150,00 USD -9,26 11.08.2015

Morgan Stanley 155,00 USD -6,23 06.08.2015

Morningstar - - 05.08.2015

Merrill Lynch & Co., Inc. 130,00 USD -21,36 05.08.2015

Independent Research GmbH 145,00 USD -12,28 05.08.2015

Nomura 145,00 USD -12,28 31.07.2015

Morgan Stanley 155,00 USD -6,23 22.07.2015

Canaccord Adams 155,00 USD -6,23 22.07.2015

FBR Capital 175,00 USD 5,87 22.07.2015

Cowen and Company, LLC 130,00 USD -21,36 22.07.2015

Société Générale Group S.A. (SG) 140,00 USD -15,31 13.07.2015

UBS AG 150,00 USD -9,26 28.05.2015

Cowen and Company, LLC 140,00 USD -15,31 26.05.2015

Canaccord Adams 160,00 USD -3,21 11.05.2015

Canaccord Adams 155,00 USD -6,23 28.04.2015

Robert W. Baird & Co. Incorporated 155,00 USD -6,23 28.04.2015

RBC Capital Markets 150,00 USD -9,26 28.04.2015

Mizuho 125,00 USD -24,38 28.04.2015

Brean Capital 160,00 USD -3,21 27.04.2015

Deutsche Bank AG 125,00 USD -24,38 24.04.2015

FBR Capital 185,00 USD 11,92 17.04.2015

Maxim Group 144,00 USD -12,89 16.04.2015

Argus Research Company 145,00 USD -12,28 14.04.2015

Canaccord Adams 150,00 USD -9,26 10.04.2015

RBC Capital Markets 142,00 USD -14,10 31.03.2015

Cowen and Company, LLC 135,00 USD -18,33 23.03.2015

Monness, Crespi, Hardt & Co. 145,00 USD -12,28 10.03.2015

Oppenheimer & Co. Inc. 155,00 USD -6,23 03.03.2015

Morgan Stanley 160,00 USD -3,21 02.03.2015

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 150,00 USD -9,26 25.02.2015

RBC Capital Markets 140,00 USD -15,31 19.02.2015

UBS AG 150,00 USD -9,26 13.02.2015

Canaccord Adams 145,00 USD -12,28 09.02.2015

Argus Research Company 135,00 USD -18,33 29.01.2015

BMO Capital Markets 130,00 USD -21,36 28.01.2015

Deutsche Bank AG 110,00 USD -33,45 28.01.2015

UBS AG 130,00 USD -21,36 28.01.2015

Barclays Capital 150,00 USD -9,26 28.01.2015

Monness, Crespi, Hardt & Co. 125,00 USD -24,38 28.01.2015

Cowen and Company, LLC 115,00 USD -30,43 28.01.2015

Société Générale Group S.A. (SG) 130,00 USD -21,36 16.01.2015

RBC Capital Markets 123,00 USD -25,59 16.01.2015

Mizuho 115,00 USD -30,43 15.01.2015

Credit Suisse Group 130,00 USD -21,36 14.01.2015

Argus Research Company 125,00 USD -24,38 02.01.2015

Canaccord Adams 135,00 USD -18,33 02.12.2014

Barclays Capital 140,00 USD -15,31 01.12.2014

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 130,00 USD -21,36 25.11.2014

BTIG Research 135,00 USD -18,33 18.11.2014

RBC Capital Markets 120,00 USD -27,40 17.11.2014

UBS AG 125,00 USD -24,38 11.11.2014

Independent Research GmbH 120,00 USD -27,40 22.10.2014

Argus Research Company 120,00 USD -27,40 21.10.2014

Canaccord Adams 120,00 USD -27,40 21.10.2014

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 USD -63,70 21.10.2014

RBC Capital Markets 115,00 USD -30,43 21.10.2014

Cowen and Company, LLC 113,00 USD -31,64 21.10.2014

Mizuho 115,00 USD -30,43 21.10.2014

Monness, Crespi, Hardt & Co. 115,00 USD -30,43 14.10.2014

Oppenheimer & Co. Inc. 115,00 USD -30,43 09.10.2014

Deutsche Bank AG 102,00 USD -38,29 03.10.2014

Canaccord Adams 115,00 USD -30,43 22.09.2014

Cowen and Company, LLC 110,00 USD -33,45 19.09.2014

RBC Capital Markets 114,00 USD -31,03 17.09.2014

Independent Research GmbH 118,00 USD -28,61 11.09.2014

Macquarie Research 104,00 USD -37,08 10.09.2014

Morgan Stanley 110,00 USD -33,45 10.09.2014

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 USD -63,70 10.09.2014

Goldman Sachs Group Inc. 107,00 USD -35,27 24.07.2014

Morgan Stanley 110,00 USD -33,45 23.07.2014

UBS AG 115,00 USD -30,43 21.07.2014

Credit Suisse Group 96,00 USD -41,92 25.06.2014

Société Générale Group S.A. (SG) 105,00 USD -36,48 18.06.2014

Deutsche Bank AG 93,00 USD -43,74 10.04.2014

UBS AG 650,00 USD 293,22 17.12.2013

Jefferies & Company Inc. 650,00 USD 293,22 16.12.2013

Independent Research GmbH 650,00 USD 293,22 09.12.2013

UBS AG 650,00 USD 293,22 03.12.2013

Morgan Stanley 585,00 USD 253,90 31.10.2013

Deutsche Bank AG 575,00 USD 247,85 29.10.2013

Société Générale Group S.A. (SG) 575,00 USD 247,85 21.10.2013

Jefferies & Company Inc. 600,00 USD 262,98 07.10.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 24.09.2013

Société Générale Group S.A. (SG) 500,00 USD 202,48 24.09.2013

Jefferies & Company Inc. 425,00 USD 157,11 13.09.2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 520,00 USD 214,58 12.09.2013

Independent Research GmbH 590,00 USD 256,93 12.09.2013

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 360,00 USD 117,79 12.09.2013

Jefferies & Company Inc. 450,00 USD 172,23 11.09.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 11.09.2013

UBS AG 560,00 USD 238,78 11.09.2013

UBS AG 560,00 USD 238,78 21.08.2013

Independent Research GmbH 590,00 USD 256,93 16.08.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 29.07.2013

Citigroup Corp. 430,00 USD 160,13 25.07.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 25.07.2013

Goldman Sachs Group Inc. 530,00 USD 220,63 24.07.2013

Jefferies & Company Inc. 405,00 USD 145,01 26.06.2013

Jefferies & Company Inc. 420,00 USD 154,08 11.06.2013

Independent Research GmbH 610,00 USD 269,03 06.06.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 04.06.2013

Citigroup Corp. 430,00 USD 160,13 29.05.2013

Jefferies & Company Inc. 420,00 USD 154,08 24.05.2013

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 360,00 USD 117,79 22.05.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 30.04.2013

Morgan Stanley 540,00 USD 226,68 24.04.2013

Deutsche Bank AG 480,00 USD 190,38 24.04.2013

Bernstein 725,00 USD 338,60 17.04.2013

Bernstein 725,00 USD 338,60 04.04.2013

UBS AG - - 25.03.2013

Exane-BNP Paribas SA 700,00 USD 323,47 18.03.2013

Jefferies & Company Inc. 420,00 USD 154,08 12.03.2013

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 360,00 USD 117,79 06.03.2013

Morgan Stanley 630,00 USD 281,13 12.02.2013

BNP PARIBAS 700,00 USD 323,47 29.01.2013

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 28.01.2013

Goldman Sachs Group Inc. 660,00 USD 299,27 25.01.2013

Independent Research GmbH 700,00 USD 323,47 24.01.2013

Deutsche Bank AG 575,00 USD 247,85 24.01.2013

UBS AG 600,00 USD 262,98 24.01.2013

Morgan Stanley 630,00 USD 281,13 24.01.2013

UBS AG 650,00 USD 293,22 22.01.2013

RBC Capital Markets 725,00 USD 338,60 21.12.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 21.12.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 800,00 USD 383,97 21.12.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 21.12.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 18.12.2012

Pacific Crest Securities Inc. 565,00 USD 241,80 18.12.2012

Citigroup Corp. 575,00 USD 247,85 18.12.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 800,00 USD 383,97 18.12.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 750,00 USD 353,72 17.12.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 17.12.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 17.12.2012

Needham & Company, LLC 750,00 USD 353,72 17.12.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 14.12.2012

UBS AG 700,00 USD 323,47 14.12.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 12.12.2012

Morgan Stanley 714,00 USD 331,94 12.12.2012

Independent Research GmbH 760,00 USD 359,77 12.12.2012

Goldman Sachs Group Inc. - - 10.12.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 800,00 USD 383,97 06.12.2012

Nomura 660,00 USD 299,27 06.12.2012

Deutsche Bank Securities 800,00 USD 383,97 04.12.2012

UBS AG 780,00 USD 371,87 04.12.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 30.11.2012

Citigroup Corp. 675,00 USD 308,35 30.11.2012

UBS AG 780,00 USD 371,87 26.11.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 21.11.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 21.11.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 780,00 USD 371,87 20.11.2012

Raymond James Financial, Inc. 800,00 USD 383,97 20.11.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 800,00 USD 383,97 20.11.2012

Jefferies & Company Inc. 900,00 USD 444,46 19.11.2012

Morgan Stanley 714,00 USD 331,94 16.11.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 15.11.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 750,00 USD 353,72 15.11.2012

Nomura 660,00 USD 299,27 12.11.2012

UBS AG 780,00 USD 371,87 09.11.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 09.11.2012

Morgan Stanley 714,00 USD 331,94 07.11.2012

JP Morgan Chase & Co. 770,00 USD 365,82 06.11.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 31.10.2012

Raymond James Financial, Inc. 700,00 USD 323,47 30.10.2012

Nomura 660,00 USD 299,27 30.10.2012

Independent Research GmbH 760,00 USD 359,77 30.10.2012

Goldman Sachs Group Inc. 760,00 USD 359,77 30.10.2012

Piper Jaffray & Co. 900,00 USD 444,46 29.10.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 29.10.2012

Needham & Company, LLC 750,00 USD 353,72 29.10.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 29.10.2012

Pacific Crest Securities Inc. 670,00 USD 305,32 29.10.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 750,00 USD 353,72 29.10.2012

Needham & Company, LLC 750,00 USD 353,72 25.10.2012

Raymond James Financial, Inc. 730,00 USD 341,62 25.10.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 25.10.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 25.10.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 750,00 EUR 353,72 25.10.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 24.10.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 800,00 USD 383,97 23.10.2012

Nomura - - 17.10.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 17.10.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 800,00 USD 383,97 12.10.2012

Credit Suisse Group 750,00 USD 353,72 12.10.2012

Nomura 710,00 USD 329,52 10.10.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 750,00 USD 353,72 09.10.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 09.10.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 08.10.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 800,00 USD 383,97 28.09.2012

UBS AG 780,00 USD 371,87 27.09.2012

Hot Stocks Investor - - 25.09.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 24.09.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 18.09.2012

Goldman Sachs Group Inc. 810,00 EUR 390,02 14.09.2012

JP Morgan Chase & Co. 770,00 USD 365,82 14.09.2012

Scotia Capital Markets 780,00 USD 371,87 14.09.2012

Exane-BNP Paribas SA 690,00 USD 317,42 14.09.2012

RBC Capital Markets 750,00 USD 353,72 14.09.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 770,00 USD 365,82 14.09.2012

UBS AG 780,00 USD 371,87 13.09.2012

Independent Research GmbH 710,00 USD 329,52 13.09.2012

Morgan Stanley - - 13.09.2012

Sarasin Research - - 13.09.2012

Scotia Capital Markets 780,00 USD 371,87 11.09.2012

Jefferies & Company Inc. 900,00 USD 444,46 10.09.2012

JP Morgan Chase & Co. 770,00 USD 365,82 07.09.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 800,00 USD 383,97 06.09.2012

Independent Research GmbH 710,00 USD 329,52 05.09.2012

Pacific Crest Securities Inc. 690,00 USD 317,42 30.08.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 770,00 USD 365,82 29.08.2012

Jefferies & Company Inc. 900,00 USD 444,46 29.08.2012

Raymond James Financial, Inc. 730,00 USD 341,62 28.08.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 28.08.2012

RBC Capital Markets 700,00 USD 323,47 28.08.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 800,00 USD 383,97 28.08.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 27.08.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 740,00 USD 347,67 27.08.2012

Pacific Crest Securities Inc. 690,00 USD 317,42 27.08.2012

Needham & Company, LLC 750,00 USD 353,72 23.08.2012

UBS AG 740,00 USD 347,67 21.08.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 21.08.2012

Jefferies & Company Inc. 900,00 USD 444,46 21.08.2012

JP Morgan Chase & Co. 675,00 USD 308,35 17.08.2012

UBS AG 740,00 USD 347,67 14.08.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 09.08.2012

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 825,00 USD 399,09 09.08.2012

UBS AG 740,00 USD 347,67 08.08.2012

RBC Capital Markets - - 03.08.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 01.08.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 01.08.2012

Independent Research GmbH 625,00 USD 278,10 31.07.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 30.07.2012

Exane-BNP Paribas SA 690,00 USD 317,42 27.07.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 27.07.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 720,00 USD 335,57 27.07.2012

J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. 735,00 USD 344,65 26.07.2012

JP Morgan Chase & Co. 675,00 USD 308,35 26.07.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 26.07.2012

RBC Capital Markets 700,00 USD 323,47 26.07.2012

Raymond James Financial, Inc. 730,00 USD 341,62 26.07.2012

Goldman Sachs Group Inc. 790,00 USD 377,92 25.07.2012

Deutsche Bank Securities 650,00 USD 293,22 25.07.2012

Sarasin Research - - 25.07.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 25.07.2012

UBS AG 740,00 USD 347,67 25.07.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 24.07.2012

Scotia Capital Markets 843,00 USD 409,98 24.07.2012

Morgan Stanley - - 20.07.2012

Pacific Crest Securities Inc. 690,00 USD 317,42 19.07.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 18.07.2012

Morgan Stanley 738,00 USD 346,46 17.07.2012

Needham & Company, LLC 620,00 USD 275,08 16.07.2012

Raymond James Financial, Inc. 800,00 USD 383,97 13.07.2012

Credit Suisse Group 750,00 USD 353,72 11.07.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 11.07.2012

UBS AG 740,00 USD 347,67 11.07.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 10.07.2012

Sarasin Research - - 05.07.2012

JP Morgan Chase & Co. 695,00 USD 320,45 03.07.2012

JP Morgan Chase & Co. 695,00 USD 320,45 03.07.2012

Pacific Crest Securities Inc. 690,00 USD 317,42 02.07.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 27.06.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 22.06.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 21.06.2012

Raymond James Financial, Inc. 800,00 USD 383,97 21.06.2012

Needham & Company, LLC 620,00 EUR 275,08 20.06.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 20.06.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 19.06.2012

Credit Suisse Group 750,00 USD 353,72 18.06.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 13.06.2012

Goldman Sachs Group Inc. 850,00 USD 414,22 13.06.2012

Independent Research GmbH 640,00 USD 287,17 13.06.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 13.06.2012

JP Morgan Chase & Co. 715,00 USD 332,55 13.06.2012

Deutsche Bank Securities 650,00 USD 293,22 13.06.2012

Morgan Stanley 738,00 USD 346,46 12.06.2012

Sarasin Research - - 12.06.2012

William Blair - - 12.06.2012

Jefferies & Company Inc. 800,00 USD 383,97 08.06.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 06.06.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 04.06.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 31.05.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 750,00 USD 353,72 30.05.2012

RBC Capital Markets 700,00 USD 323,47 30.05.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 29.05.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 680,00 USD 311,37 23.05.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 23.05.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 16.05.2012

Morgan Stanley 720,00 USD 335,57 11.05.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 09.05.2012

JP Morgan Chase & Co. 715,00 USD 332,55 04.05.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 02.05.2012

Independent Research GmbH 640,00 USD 287,17 30.04.2012

Deutsche Bank Securities 650,00 USD 293,22 27.04.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 740,00 USD 347,67 27.04.2012

Raymond James Financial, Inc. 800,00 USD 383,97 26.04.2012

J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. 740,00 USD 347,67 26.04.2012

Citigroup Corp. 720,00 USD 335,57 26.04.2012

Exane-BNP Paribas SA 700,00 USD 323,47 26.04.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 26.04.2012

Barclays Capital 750,00 USD 353,72 26.04.2012

RBC Capital Markets 700,00 USD 323,47 26.04.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 700,00 USD 323,47 26.04.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 810,00 USD 390,02 26.04.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 750,00 USD 353,72 26.04.2012

Goldman Sachs Group Inc. 850,00 USD 414,22 25.04.2012

Sarasin Research - - 25.04.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 25.04.2012

Exane-BNP Paribas SA 640,00 USD 287,17 25.04.2012

Raymond James Financial, Inc. 800,00 USD 383,97 23.04.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 19.04.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 600,00 USD 262,98 18.04.2012

RBC Capital Markets 675,00 USD 308,35 16.04.2012

Credit Suisse Group 750,00 USD 353,72 13.04.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 12.04.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 700,00 USD 323,47 12.04.2012

Piper Jaffray & Co. 910,00 USD 450,51 05.04.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 05.04.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 710,00 EUR 329,52 03.04.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 29.03.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 700,00 USD 323,47 27.03.2012

Jefferies & Company Inc. 699,00 USD 322,87 26.03.2012

Der Aktionärsbrief - - 23.03.2012

J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. 660,00 USD 299,27 23.03.2012

Credit Suisse Group 700,00 USD 323,47 21.03.2012

Citigroup Corp. 700,00 USD 323,47 21.03.2012

Banc of America Securities-Merrill Lynch 730,00 USD 341,62 21.03.2012

Barclays Capital 730,00 USD 341,62 21.03.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 710,00 USD 329,52 20.03.2012

Sarasin Research - - 20.03.2012

UBS AG 675,00 USD 308,35 20.03.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 20.03.2012

Independent Research GmbH 620,00 USD 275,08 20.03.2012

Morgan Stanley - - 20.03.2012

JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 278,10 20.03.2012

Goldman Sachs Group Inc. 700,00 USD 323,47 20.03.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 700,00 USD 323,47 19.03.2012

Exane-BNP Paribas SA 640,00 USD 287,17 19.03.2012

Piper Jaffray & Co. 718,00 USD 334,36 19.03.2012

UBS AG 675,00 USD 308,35 16.03.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 700,00 USD 323,47 16.03.2012

Barclays Capital 710,00 USD 329,52 14.03.2012

Euro am Sonntag 500,00 EUR 202,48 12.03.2012

Exane-BNP Paribas SA 610,00 USD 269,03 09.03.2012

RBC Capital Markets - - 09.03.2012

Deutsche Bank Securities 600,00 USD 262,98 08.03.2012

Morgan Stanley - - 08.03.2012

UBS AG 550,00 USD 232,73 08.03.2012

Barclays Capital 710,00 USD 329,52 07.03.2012

Barclays Capital 710,00 USD 329,52 07.03.2012

RBC Capital Markets - - 01.03.2012

UBS AG 550,00 USD 232,73 29.02.2012

Barclays Capital - - 29.02.2012

Credit Suisse Group 600,00 USD 262,98 23.02.2012

Barclays Capital 630,00 USD 281,13 23.02.2012

JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 278,10 22.02.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 570,00 USD 244,83 17.02.2012

Der Aktionär - - 16.02.2012

Barclays Capital 630,00 USD 281,13 15.02.2012

Jefferies & Company Inc. 599,00 USD 262,37 15.02.2012

Needham & Company, LLC 620,00 USD 275,08 09.02.2012

Barclays Capital 630,00 USD 281,13 08.02.2012

Citigroup Corp. 600,00 USD 262,98 07.02.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 600,00 USD 262,98 06.02.2012

Piper Jaffray & Co. 670,00 USD 305,32 02.02.2012

Barclays Capital 630,00 USD 281,13 02.02.2012

Independent Research GmbH 480,00 USD 190,38 31.01.2012

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 600,00 USD 262,98 27.01.2012

Piper Jaffray & Co. 670,00 USD 305,32 26.01.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 600,00 USD 262,98 26.01.2012

RBC Capital Markets 600,00 USD 262,98 26.01.2012

Goldman Sachs Group Inc. 600,00 USD 262,98 26.01.2012

Scotia Capital Markets 550,00 USD 232,73 26.01.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 550,00 USD 232,73 26.01.2012

Barclays Capital 630,00 USD 281,13 26.01.2012

Citigroup Corp. 600,00 USD 262,98 26.01.2012

Deutsche Bank Securities 600,00 USD 262,98 26.01.2012

Morgan Stanley 515,00 USD 211,55 26.01.2012

Morgan Keegan & Co., Inc. 650,00 USD 293,22 25.01.2012

Oppenheimer & Co. Inc. 510,00 USD 208,53 25.01.2012

UBS AG 550,00 USD 232,73 25.01.2012

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 25.01.2012

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 25.01.2012

Scotia Capital Markets 500,00 USD 202,48 23.01.2012

UBS AG 510,00 USD 208,53 23.01.2012

Société Générale Group S.A. (SG) 530,00 USD 220,63 20.01.2012

Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 232,73 19.01.2012

RBC Capital Markets 525,00 USD 217,60 19.01.2012

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 19.01.2012

Robert W. Baird & Co. Incorporated 540,00 USD 226,68 19.01.2012

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 18.01.2012

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 13.01.2012

UBS AG 510,00 USD 208,53 12.01.2012

UBS AG 510,00 USD 208,53 05.01.2012

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 05.01.2012

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 05.01.2012

Morgan Keegan & Co., Inc. 513,00 USD 210,34 04.01.2012

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 04.01.2012

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 23.12.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 21.12.2011

Morgan Stanley 480,00 USD 190,38 19.12.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 575,00 USD 247,85 16.12.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 14.12.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 14.12.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 14.12.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 575,00 USD 247,85 13.12.2011

JP Morgan Chase & Co. 525,00 USD 217,60 13.12.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 540,00 USD 226,68 09.12.2011

Citigroup Corp. 500,00 USD 202,48 09.12.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 09.12.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 08.12.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 575,00 USD 247,85 07.12.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 30.11.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 30.11.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 29.11.2011

Jefferies & Company Inc. 500,00 USD 202,48 25.11.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 24.11.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 23.11.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 23.11.2011

Morgan Stanley 480,00 USD 190,38 22.11.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 16.11.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 16.11.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 540,00 USD 226,68 11.11.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 11.11.2011

RBC Capital Markets 500,00 USD 202,48 10.11.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 09.11.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 575,00 USD 247,85 08.11.2011

Deutsche Bank Securities 530,00 USD 220,63 08.11.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 04.11.2011

Raiffeisen Centrobank AG - - 03.11.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 31.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 26.10.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 540,00 USD 226,68 26.10.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 24.10.2011

Independent Research GmbH 445,00 EUR 169,21 21.10.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 475,00 USD 187,36 20.10.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 20.10.2011

Citigroup Corp. 500,00 USD 202,48 20.10.2011

Citigroup Corp. 500,00 USD 202,48 20.10.2011

Scotia Capital Markets 460,00 USD 178,28 20.10.2011

Goldman Sachs Group Inc. 520,00 EUR 214,58 20.10.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 20.10.2011

Banc of America Securities-Merrill Lynch 515,00 USD 211,55 20.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 20.10.2011

Morgan Stanley 480,00 USD 190,38 20.10.2011

Needham & Company, LLC 540,00 USD 226,68 20.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 19.10.2011

RBC Capital Markets 500,00 USD 202,48 19.10.2011

Citigroup Corp. 500,00 USD 202,48 18.10.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 525,00 USD 217,60 18.10.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 18.10.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 17.10.2011

Société Générale Group S.A. (SG) - - 17.10.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 485,00 USD 193,41 17.10.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 14.10.2011

Scotia Capital Markets 440,00 USD 166,18 14.10.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 13.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 12.10.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 11.10.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 485,00 USD 193,41 11.10.2011

JP Morgan Chase & Co. 525,00 USD 217,60 11.10.2011

Nasd@q Inside - - 07.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 07.10.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 07.10.2011

Goldman Sachs Group Inc. 520,00 USD 214,58 07.10.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 460,00 USD 178,28 07.10.2011

Independent Research GmbH 445,00 USD 169,21 06.10.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 06.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 06.10.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 510,00 USD 208,53 06.10.2011

Banc of America Securities-Merrill Lynch 490,00 USD 196,43 06.10.2011

Deutsche Bank Securities 530,00 USD 220,63 06.10.2011

Needham & Company, LLC 540,00 USD 226,68 06.10.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 05.10.2011

Citigroup Corp. 480,00 USD 190,38 05.10.2011

Robert W. Baird & Co. Incorporated 485,00 USD 193,41 04.10.2011

Nasd@q Inside - - 30.09.2011

Barclays Capital 555,00 USD 235,75 29.09.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 27.09.2011

Deutsche Bank Securities 530,00 USD 220,63 27.09.2011

Barclays Capital 550,00 USD 232,73 26.09.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 21.09.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 530,00 USD 220,63 20.09.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 14.09.2011

RBC Capital Markets 500,00 USD 202,48 13.09.2011

Pacific Crest Securities Inc. 485,00 USD 193,41 09.09.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 09.09.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 08.09.2011

Nasd@q Inside - - 02.09.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 02.09.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 475,00 USD 187,36 02.09.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 01.09.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 510,00 USD 208,53 29.08.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 29.08.2011

Citigroup Corp. 480,00 USD 190,38 29.08.2011

Goldman Sachs Group Inc. 480,00 USD 190,38 26.08.2011

RBC Capital Markets - - 26.08.2011

JP Morgan Chase & Co. 525,00 USD 217,60 26.08.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 26.08.2011

Independent Research GmbH 445,00 USD 169,21 26.08.2011

Deutsche Bank Securities 500,00 USD 202,48 26.08.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 25.08.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 24.08.2011

Jefferies & Company Inc. 500,00 USD 202,48 18.08.2011

J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. 475,00 USD 187,36 17.08.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 17.08.2011

Goldman Sachs Group Inc. 480,00 EUR 190,38 16.08.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 475,00 USD 187,36 12.08.2011

Needham & Company, LLC 540,00 USD 226,68 09.08.2011

Jefferies & Company Inc. 500,00 USD 202,48 05.08.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 03.08.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 27.07.2011

Raiffeisen Centrobank AG - - 26.07.2011

Die Actien-Börse 430,00 USD 160,13 25.07.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 22.07.2011

Goldman Sachs Group Inc. 525,00 USD 217,60 22.07.2011

Independent Research GmbH 470,00 USD 184,33 21.07.2011

Barclays Capital 515,00 USD 211,55 21.07.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 21.07.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 475,00 USD 187,36 21.07.2011

Citigroup Corp. 480,00 USD 190,38 21.07.2011

JP Morgan Chase & Co. 525,00 USD 217,60 21.07.2011

Banc of America Securities-Merrill Lynch 515,00 USD 211,55 21.07.2011

Morgan Stanley 468,00 USD 183,12 21.07.2011

Piper Jaffray & Co. 607,00 USD 267,21 20.07.2011

RBC Capital Markets 500,00 USD 202,48 20.07.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 20.07.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 510,00 USD 208,53 20.07.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 460,00 USD 178,28 20.07.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 20.07.2011

Banc of America Securities-Merrill Lynch 490,00 USD 196,43 19.07.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 19.07.2011

Jefferies & Company Inc. 500,00 USD 202,48 18.07.2011

RBC Capital Markets 450,00 USD 172,23 15.07.2011

Piper Jaffray & Co. 554,00 USD 235,15 14.07.2011

Citigroup Corp. 450,00 USD 172,23 14.07.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 13.07.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 450,00 USD 172,23 13.07.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 11.07.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 450,00 USD 172,23 08.07.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 07.07.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 30.06.2011

RBC Capital Markets 450,00 USD 172,23 30.06.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 450,00 USD 172,23 29.06.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 27.06.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 22.06.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 420,00 USD 154,08 21.06.2011

Piper Jaffray & Co. 554,00 USD 235,15 20.06.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 15.06.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 15.06.2011

Independent Research GmbH 430,00 USD 160,13 08.06.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 08.06.2011

Citigroup Corp. 435,00 USD 163,16 08.06.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 08.06.2011

Goldman Sachs Group Inc. 470,00 EUR 184,33 08.06.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 450,00 USD 172,23 08.06.2011

Piper Jaffray & Co. 554,00 USD 235,15 07.06.2011

Barclays Capital 465,00 EUR 181,31 02.06.2011

UBS AG 510,00 USD 208,53 01.06.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 31.05.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 25.05.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 450,00 USD 172,23 25.05.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 18.05.2011

Piper Jaffray & Co. 483,00 USD 192,20 17.05.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 16.05.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 13.05.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 450,00 USD 172,23 06.05.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 05.05.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 450,00 USD 172,23 03.05.2011

Nasd@q Inside - - 02.05.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 29.04.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 27.04.2011

Barclays Capital 465,00 USD 181,31 27.04.2011

Raiffeisen Centrobank AG - - 27.04.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 450,00 USD 172,23 26.04.2011

UBS AG 495,00 USD 199,46 26.04.2011

Goldman Sachs Group Inc. 470,00 USD 184,33 26.04.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 21.04.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 21.04.2011

Independent Research GmbH 450,00 EUR 172,23 21.04.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 465,00 USD 181,31 21.04.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 445,00 USD 169,21 21.04.2011

UBS AG 495,00 USD 199,46 21.04.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 19.04.2011

UBS AG 465,00 USD 181,31 18.04.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 18.04.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 420,00 USD 154,08 15.04.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 14.04.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 13.04.2011

RBC Capital Markets 425,00 USD 157,11 13.04.2011

Morgan Keegan & Co., Inc. 441,00 USD 166,79 07.04.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 06.04.2011

Needham & Company, LLC 450,00 USD 172,23 31.03.2011

Pacific Crest Securities Inc. 420,00 USD 154,08 30.03.2011

Piper Jaffray & Co. 483,00 USD 192,20 28.03.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 450,00 USD 172,23 25.03.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 22.03.2011

Piper Jaffray & Co. 483,00 USD 192,20 18.03.2011

Credit Suisse Group 500,00 USD 202,48 18.03.2011

Pacific Crest Securities Inc. 420,00 USD 154,08 18.03.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 17.03.2011

UBS AG 465,00 USD 181,31 14.03.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 09.03.2011

Goldman Sachs Group Inc. 450,00 USD 172,23 07.03.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 04.03.2011

JP Morgan Chase & Co. 450,00 USD 172,23 04.03.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 03.03.2011

Morgan Keegan & Co., Inc. 441,00 USD 166,79 03.03.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 24.02.2011

Piper Jaffray & Co. 438,00 USD 164,97 23.02.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 16.02.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 14.02.2011

UBS AG 465,00 USD 181,31 11.02.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 10.02.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 03.02.2011

Focus Money - - 27.01.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 26.01.2011

Raiffeisen Centrobank AG - - 21.01.2011

Morgan Keegan & Co., Inc. 441,00 USD 166,79 21.01.2011

Independent Research GmbH 420,00 USD 154,08 20.01.2011

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 20.01.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 420,00 USD 154,08 20.01.2011

Goldman Sachs Group Inc. 430,00 USD 160,13 20.01.2011

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 450,00 USD 172,23 20.01.2011

Barclays Capital 450,00 USD 172,23 20.01.2011

Citigroup Corp. 415,00 USD 151,06 20.01.2011

Kaufman Bros., LP 438,00 USD 164,97 20.01.2011

RBC Capital Markets 425,00 USD 157,11 20.01.2011

UBS AG 465,00 USD 181,31 19.01.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 430,00 USD 160,13 19.01.2011

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 420,00 USD 154,08 19.01.2011

Oppenheimer & Co. Inc. 425,00 USD 157,11 19.01.2011

Barclays Capital 420,00 USD 154,08 19.01.2011

Morgan Keegan & Co., Inc. 394,00 USD 138,35 18.01.2011

Piper Jaffray & Co. 438,00 USD 164,97 18.01.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 405,00 USD 145,01 14.01.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 350,00 USD 111,74 14.01.2011

UBS AG 415,00 USD 151,06 13.01.2011

Citigroup Corp. 390,00 USD 135,93 13.01.2011

Société Générale Group S.A. (SG) 65,00 CHF -60,68 13.01.2011

Barclays Capital 420,00 USD 154,08 13.01.2011

RBC Capital Markets 395,00 USD 138,96 12.01.2011

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 12.01.2011

Citigroup Corp. 390,00 USD 135,93 10.01.2011

Nasd@q Inside - - 07.01.2011

Wedbush Morgan Securities Inc. 405,00 USD 145,01 05.01.2011

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 05.01.2011

Kaufman Bros., LP 395,00 USD 138,96 16.12.2010

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 09.12.2010

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 390,00 USD 135,93 08.12.2010

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 02.12.2010

ThinkEquity Partners LLC 375,00 USD 126,86 30.11.2010

Kaufman Bros., LP 380,00 USD 129,89 30.11.2010

Piper Jaffray & Co. 431,00 USD 160,74 16.11.2010

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 10.11.2010

Robert W. Baird & Co. Incorporated 410,00 USD 148,03 04.11.2010

Der Aktionär 280,00 EUR 69,39 29.10.2010

RBC Capital Markets 365,00 USD 120,81 29.10.2010

Nasd@q Inside - - 25.10.2010

Raiffeisen Centrobank AG - - 22.10.2010

Independent Research GmbH 355,00 USD 114,76 21.10.2010

Barclays Capital 390,00 USD 135,93 21.10.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch 415,00 USD 151,06 21.10.2010

William Blair - - 20.10.2010

Société Générale Group S.A. (SG) 350,00 USD 111,74 20.10.2010

Caris & Company, Inc. 375,00 USD 126,86 20.10.2010

Morgan Stanley 375,00 USD 126,86 20.10.2010

Kaufman Bros., LP 380,00 USD 129,89 19.10.2010

UBS AG 365,00 USD 120,81 19.10.2010

Citigroup Corp. 350,00 USD 111,74 15.10.2010

Société Générale Group S.A. (SG) 350,00 USD 111,74 13.10.2010

Barclays Capital 385,00 USD 132,91 13.10.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch 400,00 USD 141,98 12.10.2010

William Blair - - 11.10.2010

Oppenheimer & Co. Inc. 345,00 USD 108,71 08.10.2010

Jefferies & Company Inc. 365,00 USD 120,81 07.10.2010

Jefferies & Company Inc. 365,00 USD 120,81 06.10.2010

Morgan Keegan & Co., Inc. 350,00 USD 111,74 05.10.2010

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 360,00 USD 117,79 30.09.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 29.09.2010

Piper Jaffray & Co. 390,00 USD 135,93 28.09.2010

Nasd@q Inside - - 27.09.2010

Caris & Company, Inc. 375,00 USD 126,86 24.09.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 22.09.2010

Kaufman Bros., LP 374,00 USD 126,26 20.09.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 16.09.2010

Der Aktionär - - 09.09.2010

UBS AG 350,00 USD 111,74 08.09.2010

Caris & Company, Inc. 325,00 USD 96,61 03.09.2010

Needham & Company, LLC 375,00 USD 126,86 03.09.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 25.08.2010

Piper Jaffray & Co. 371,00 USD 124,44 18.08.2010

Needham & Company, LLC 375,00 USD 126,86 10.08.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch 360,00 USD 117,79 22.07.2010

Société Générale Group S.A. (SG) 350,00 USD 111,74 22.07.2010

JP Morgan Chase & Co. 400,00 USD 141,98 22.07.2010

Raiffeisen Centrobank AG - - 22.07.2010

Citigroup Corp. 350,00 USD 111,74 22.07.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 22.07.2010

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 22.07.2010

Independent Research GmbH 336,00 USD 103,27 22.07.2010

Barclays Capital 340,00 USD 105,69 22.07.2010

Caris & Company, Inc. 325,00 USD 96,61 22.07.2010

Kaufman Bros., LP 350,00 USD 111,74 21.07.2010

Stifel, Nicolaus & Co., Inc. 350,00 USD 111,74 21.07.2010

UBS AG 340,00 USD 105,69 21.07.2010

Oppenheimer & Co. Inc. 330,00 USD 99,64 20.07.2010

Needham & Company, LLC 280,00 USD 69,39 20.07.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch 340,00 USD 105,69 20.07.2010

Société Générale Group S.A. (SG) 350,00 USD 111,74 19.07.2010

Citigroup Corp. 330,00 USD 99,64 14.07.2010

Barclays Capital 325,00 USD 96,61 14.07.2010

Nasd@q Inside - - 14.07.2010

Caris & Company, Inc. 325,00 USD 96,61 13.07.2010

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 300,00 USD 81,49 12.07.2010

Independent Research GmbH 285,00 USD 72,41 09.07.2010

Kaufman Bros., LP 349,00 USD 111,13 08.07.2010

Piper Jaffray & Co. 351,00 USD 112,34 07.07.2010

JP Morgan Chase & Co. 390,00 USD 135,93 02.07.2010

Oppenheimer & Co. Inc. 345,00 USD 108,71 02.07.2010

Oppenheimer & Co. Inc. 345,00 USD 108,71 30.06.2010

Kaufman Bros., LP 342,00 USD 106,90 30.06.2010

Nasd@q Inside - - 29.06.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch 325,00 USD 96,61 23.06.2010

Barclays Capital 320,00 USD 93,59 23.06.2010

Kaufman Bros., LP 342,00 USD 106,90 23.06.2010

Nasd@q Inside - - 22.06.2010

Susquehanna Financial Group, LLLP 335,00 USD 102,66 21.06.2010

Morgan Stanley 332,00 USD 100,85 18.06.2010

Kaufman Bros., LP 340,00 USD 105,69 17.06.2010

Nasd@q Inside - - 15.06.2010

Barclays Capital - - 10.06.2010

Frankfurter Tagesdienst - - 10.06.2010

Barclays Capital - - 09.06.2010

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 09.06.2010

Caris & Company, Inc. - - 09.06.2010

Nasd@q Inside - - 09.06.2010

Caris & Company, Inc. - - 08.06.2010

Focus Money - - 04.06.2010

Nasd@q Inside - - 02.06.2010

Kaufman Bros., LP - - 02.06.2010

Banc of America Securities-Merrill Lynch - - 31.05.2010

Nasd@q Inside - - 26.05.2010

Morgan Stanley - - 25.05.2010

Der Aktionär - - 21.05.2010

Barclays Capital - - 12.05.2010

Kaufman Bros., LP - - 12.05.2010

Barclays Capital - - 10.05.2010

Barclays Capital - - 05.05.2010

Nasd@q Inside - - 05.05.2010

Der Aktionär - - 30.04.2010

Barclays Capital - - 23.04.2010

Raiffeisen Centrobank AG - - 23.04.2010

Independent Research GmbH - - 23.04.2010

Société Générale Group S.A. (SG) - - 22.04.2010

Goldman Sachs Group Inc. - - 22.04.2010

Barclays Capital - - 22.04.2010

Credit Suisse Group - - 22.04.2010

Caris & Company, Inc. - - 22.04.2010

AC Research - - 22.04.2010

Thomas Weisel Partners LLC - - 22.04.2010

Citigroup Corp. - - 22.04.2010

Credit Suisse Group - - 22.04.2010

JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2010

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 22.04.2010

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 21.04.2010

Kaufman Bros., LP - - 21.04.2010

UBS AG - - 21.04.2010

Kaufman Bros., LP - - 19.04.2010

Thomas Weisel Partners LLC - - 19.04.2010

Oppenheimer & Co. Inc. - - 19.04.2010

Citigroup Corp. - - 19.04.2010

Morgan Stanley - - 15.04.2010

Caris & Company, Inc. - - 14.04.2010

Barclays Capital - - 14.04.2010

Rodman & Renshaw, LLC - - 14.04.2010

Barclays Capital - - 12.04.2010

Credit Suisse Group - - 12.04.2010

Needham & Company, LLC - - 12.04.2010

Der Aktionärsbrief - - 09.04.2010

Barclays Capital - - 09.04.2010

boerse.de-Aktienbrief - - 09.04.2010

UBS AG - - 08.04.2010

Nasd@q Inside - - 08.04.2010

Frankfurter Tagesdienst - - 07.04.2010

JP Morgan Chase & Co. - - 07.04.2010

Credit Suisse Group - - 06.04.2010

Barclays Capital - - 06.04.2010

Kaufman Bros., LP - - 06.04.2010

Exane-BNP Paribas SA - - 01.04.2010

Kaufman Bros., LP - - 01.04.2010

Credit Suisse Group - - 29.03.2010

Nasd@q Inside - - 24.03.2010

Morgan Stanley - - 23.03.2010

Der Aktionär - - 12.03.2010

Barclays Capital - - 10.03.2010

Frankfurter Tagesdienst - - 10.03.2010

Raiffeisen Centrobank AG - - 01.03.2010

Morgan Stanley - - 01.03.2010

Société Générale Group S.A. (SG) - - 23.02.2010

Nasd@q Inside - - 17.02.2010

Nasd@q Inside - - 10.02.2010

Société Générale Group S.A. (SG) - - 28.01.2010

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 27.01.2010

Nasd@q Inside - - 27.01.2010

Der Aktionär - - 21.01.2010

Barclays Capital - - 21.01.2010

Euro am Sonntag - - 11.01.2010

Barclays Capital - - 08.01.2010

JP Morgan Chase & Co. - - 07.01.2010

Kaufman Bros., LP - - 04.01.2010

Euro am Sonntag - - 04.01.2010

Thomas Weisel Partners LLC - - 29.12.2009

Barclays Capital - - 23.12.2009

Nasd@q Inside - - 23.12.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 18.12.2009

Nasd@q Inside - - 16.12.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 10.12.2009

ThinkEquity Partners LLC - - 10.12.2009

Piper Jaffray & Co. - - 09.12.2009

Frankfurter Tagesdienst - - 08.12.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 04.12.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 02.12.2009

Nasd@q Inside - - 02.12.2009

Piper Jaffray & Co. - - 01.12.2009

Piper Jaffray & Co. - - 01.12.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 01.12.2009

Barclays Capital - - 20.11.2009

Pacific Crest Securities Inc. - - 20.11.2009

Piper Jaffray & Co. - - 19.11.2009

Needham & Company, LLC - - 18.11.2009

Der Aktionärsbrief - - 13.11.2009

Piper Jaffray & Co. - - 04.11.2009

Credit Suisse Group - - 04.11.2009

Caris & Company, Inc. - - 03.11.2009

Nasd@q Inside - - 29.10.2009

Euro am Sonntag - - 26.10.2009

Credit Suisse Group - - 22.10.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 22.10.2009

Frankfurter Tagesdienst - - 22.10.2009

Société Générale Group S.A. (SG) - - 21.10.2009

Needham & Company, LLC - - 21.10.2009

Credit Suisse Group - - 21.10.2009

Caris & Company, Inc. - - 21.10.2009

Morgan Stanley - - 21.10.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 21.10.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 21.10.2009

Citigroup Corp. - - 21.10.2009

RBC Capital Markets - - 21.10.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 20.10.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 20.10.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 15.10.2009

Credit Suisse Group - - 14.10.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 12.10.2009

Susquehanna Financial Group, LLLP - - 08.10.2009

Nasd@q Inside - - 07.10.2009

UBS AG - - 02.10.2009

Kaufman Bros., LP - - 02.10.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 01.10.2009

Der Aktionär - - 30.09.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 29.09.2009

Piper Jaffray & Co. - - 24.09.2009

Focus Money - - 24.09.2009

Nasd@q Inside - - 22.09.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 22.09.2009

Der Aktionär - - 16.09.2009

Needham & Company, LLC - - 15.09.2009

Credit Suisse Group - - 11.09.2009

JMP Securities LLC - - 10.09.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 10.09.2009

Caris & Company, Inc. - - 09.09.2009

Morgan Stanley - - 09.09.2009

Société Générale Group S.A. (SG) - - 04.09.2009

William Blair - - 04.09.2009

Piper Jaffray & Co. - - 02.09.2009

Kaufman Bros., LP - - 02.09.2009

Credit Suisse Group - - 02.09.2009

Piper Jaffray & Co. - - 02.09.2009

Standard & Poor - - 31.08.2009

boerse.de-Aktienbrief - - 28.08.2009

Nasd@q Inside - - 26.08.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 25.08.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 20.08.2009

RBC Capital Markets - - 19.08.2009

Barclays Capital - - 14.08.2009

UBS AG - - 11.08.2009

Der Aktionär - - 06.08.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 05.08.2009

Nasd@q Inside - - 05.08.2009

Focus Money - - 30.07.2009

Euro am Sonntag - - 27.07.2009

Needham & Company, LLC - - 24.07.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 23.07.2009

Der Aktionär - - 23.07.2009

Credit Suisse Group - - 23.07.2009

Barclays Capital - - 23.07.2009

Société Générale Group S.A. (SG) - - 23.07.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 23.07.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 23.07.2009

Pacific Crest Securities Inc. - - 23.07.2009

Kaufman Bros., LP - - 22.07.2009

UBS AG - - 22.07.2009

Nasd@q Inside - - 22.07.2009

Société Générale Group S.A. (SG) - - 21.07.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 21.07.2009

RBC Capital Markets - - 20.07.2009

Caris & Company, Inc. - - 20.07.2009

Credit Suisse Group - - 13.07.2009

Barclays Capital - - 08.07.2009

Nasd@q Inside - - 08.07.2009

Piper Jaffray & Co. - - 08.07.2009

Susquehanna Financial Group, LLLP - - 23.06.2009

Piper Jaffray & Co. - - 23.06.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 10.06.2009

Credit Suisse Group - - 10.06.2009

Barclays Capital - - 10.06.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 10.06.2009

Kaufman Bros., LP - - 10.06.2009

Susquehanna Financial Group, LLLP - - 10.06.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 09.06.2009

Susquehanna Financial Group, LLLP - - 09.06.2009

Euro am Sonntag - - 08.06.2009

UBS AG - - 08.06.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 05.06.2009

Morgan Stanley - - 05.06.2009

Kaufman Bros., LP - - 05.06.2009

Piper Jaffray & Co. - - 05.06.2009

Nasd@q Inside - - 03.06.2009

Piper Jaffray & Co. - - 19.05.2009

Barclays Capital - - 14.05.2009

Kaufman Bros., LP - - 13.05.2009

Nasd@q Inside - - 13.05.2009

Susquehanna Financial Group, LLLP - - 11.05.2009

Nasd@q Inside - - 28.04.2009

Frankfurter Tagesdienst - - 24.04.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 24.04.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 24.04.2009

Morgan Stanley - - 24.04.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 24.04.2009

ThinkEquity Partners LLC - - 24.04.2009

Pacific Crest Securities Inc. - - 24.04.2009

RBC Capital Markets - - 23.04.2009

Citigroup Corp. - - 23.04.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 23.04.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 23.04.2009

Caris & Company, Inc. - - 23.04.2009

Citigroup Corp. - - 21.04.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 20.04.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 17.04.2009

Nasd@q Inside - - 16.04.2009

Morgan Stanley - - 16.04.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 16.04.2009

Kaufman Bros., LP - - 15.04.2009

Caris & Company, Inc. - - 14.04.2009

Credit Suisse Group - - 14.04.2009

Credit Suisse Group - - 09.04.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 09.04.2009

boerse.de-Aktienbrief - - 09.04.2009

Barclays Capital - - 08.04.2009

Focus Money - - 02.04.2009

Der Aktionär - - 02.04.2009

RBC Capital Markets - - 31.03.2009

Kaufman Bros., LP - - 25.03.2009

Nasd@q Inside - - 25.03.2009

Needham & Company, LLC - - 20.03.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 19.03.2009

Kaufman Bros., LP - - 19.03.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 19.03.2009

Standard & Poor - - 18.03.2009

Credit Suisse Group - - 13.03.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 10.03.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 09.03.2009

Credit Suisse Group - - 04.03.2009

Kaufman Bros., LP - - 04.03.2009

Piper Jaffray & Co. - - 04.03.2009

Calyon Securities Inc. - - 04.03.2009

Kaufman Bros., LP - - 25.02.2009

Pacific Crest Securities Inc. - - 24.02.2009

Needham & Company, LLC - - 23.02.2009

Barclays Capital - - 18.02.2009

Der Aktionär - - 18.02.2009

Nasd@q Inside - - 18.02.2009

Caris & Company, Inc. - - 16.02.2009

Caris & Company, Inc. - - 13.02.2009

Der Aktionärsbrief - - 13.02.2009

Barclays Capital - - 11.02.2009

FTN Midwest Securities Corp. - - 10.02.2009

Nasd@q Inside - - 27.01.2009

Frankfurter Tagesdienst - - 23.01.2009

Piper Jaffray & Co. - - 23.01.2009

Needham & Company, LLC - - 23.01.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 23.01.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 23.01.2009

Standard & Poor - - 23.01.2009

Citigroup Corp. - - 22.01.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 22.01.2009

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 21.01.2009

Goldman Sachs Group Inc. - - 20.01.2009

Needham & Company, LLC - - 19.01.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 16.01.2009

JP Morgan Chase & Co. - - 16.01.2009

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 16.01.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 15.01.2009

RBC Capital Markets - - 15.01.2009

FTN Midwest Securities Corp. - - 15.01.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 15.01.2009

Barclays Capital - - 14.01.2009

Citigroup Corp. - - 14.01.2009

Nasd@q Inside - - 14.01.2009

Wertpapier - - 08.01.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 07.01.2009

Oppenheimer & Co. Inc. - - 07.01.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 06.01.2009

Credit Suisse Group - - 06.01.2009

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 02.01.2009

Piper Jaffray & Co. - - 02.01.2009

Thomas Weisel Partners LLC - - 23.12.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 19.12.2008

Der Aktionär - - 18.12.2008

Calyon Securities Inc. - - 17.12.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 17.12.2008

Standard & Poor - - 16.12.2008

Morgan Stanley - - 11.12.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 11.12.2008

Der Aktionär - - 10.12.2008

Piper Jaffray & Co. - - 05.12.2008

Piper Jaffray & Co. - - 02.12.2008

Kaufman Bros., LP - - 01.12.2008

Kaufman Bros., LP - - 27.11.2008

Kaufman Bros., LP - - 27.11.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 26.11.2008

Nasd@q Inside - - 26.11.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 25.11.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 25.11.2008

FTN Midwest Securities Corp. - - 25.11.2008

Barclays Capital - - 20.11.2008

Piper Jaffray & Co. - - 18.11.2008

Credit Suisse Group - - 14.11.2008

Barclays Capital - - 13.11.2008

RBC Capital Markets - - 13.11.2008

Barclays Capital - - 11.11.2008

boerse.de-Aktienbrief - - 07.11.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 31.10.2008

Barclays Capital - - 30.10.2008

Euro am Sonntag - - 27.10.2008

Needham & Company, LLC - - 23.10.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 23.10.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 23.10.2008

AC Research - - 23.10.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 23.10.2008

Morgan Stanley - - 23.10.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 23.10.2008

Citigroup Corp. - - 22.10.2008

UBS AG - - 22.10.2008

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 22.10.2008

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 20.10.2008

JP Morgan Chase & Co. - - 16.10.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 15.10.2008

Nasd@q Inside - - 15.10.2008

Credit Suisse Group - - 14.10.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 13.10.2008

Banc of America Securities LLC - - 13.10.2008

UBS AG - - 07.10.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 07.10.2008

Barclays Capital - - 06.10.2008

Die Actien-Börse - - 06.10.2008

Standard & Poor - - 02.10.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 01.10.2008

Barclays Capital - - 01.10.2008

Citigroup Corp. - - 01.10.2008

Morgan Stanley - - 30.09.2008

RBC Capital Markets - - 30.09.2008

Morgan Stanley - - 23.09.2008

Piper Jaffray & Co. - - 23.09.2008

American Technology Research Inc. - - 23.09.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 17.09.2008

Nasd@q Inside - - 16.09.2008

Citigroup Corp. - - 15.09.2008

American Technology Research Inc. - - 15.09.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 15.09.2008

Needham & Company, LLC - - 11.09.2008

Credit Suisse Group - - 11.09.2008

American Technology Research Inc. - - 11.09.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 11.09.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 11.09.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 11.09.2008

Standard & Poor - - 11.09.2008

JMP Securities LLC - - 11.09.2008

Piper Jaffray & Co. - - 10.09.2008

Lehman Brothers Inc. - - 09.09.2008

Credit Suisse Group - - 09.09.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 09.09.2008

American Technology Research Inc. - - 08.09.2008

Der Aktionär - - 04.09.2008

Piper Jaffray & Co. - - 03.09.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 03.09.2008

Der Aktionärsbrief - - 29.08.2008

boerse.de-Aktienbrief - - 29.08.2008

Piper Jaffray & Co. - - 27.08.2008

Piper Jaffray & Co. - - 25.08.2008

RBC Capital Markets - - 22.08.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 20.08.2008

Piper Jaffray & Co. - - 20.08.2008

Credit Suisse Group - - 14.08.2008

Piper Jaffray & Co. - - 14.08.2008

Lehman Brothers Inc. - - 13.08.2008

Credit Suisse Group - - 08.08.2008

UBS AG - - 06.08.2008

UBS AG - - 05.08.2008

WR Hambrecht+Co - - 30.07.2008

Der Aktionär - - 30.07.2008

Needham & Company, LLC - - 22.07.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 22.07.2008

RBC Capital Markets - - 22.07.2008

Citigroup Corp. - - 22.07.2008

AC Research - - 22.07.2008

Nasd@q Inside - - 15.07.2008

Citigroup Corp. - - 14.07.2008

American Technology Research Inc. - - 14.07.2008

AC Research - - 11.07.2008

Lehman Brothers Inc. - - 09.07.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 02.07.2008

RBC Capital Markets - - 01.07.2008

Wertpapier - - 30.06.2008

Der Aktionär - - 25.06.2008

Lehman Brothers Inc. - - 25.06.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 24.06.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 23.06.2008

Needham & Company, LLC - - 19.06.2008

Der Aktionär - - 19.06.2008

Morgan Stanley - - 19.06.2008

Piper Jaffray & Co. - - 18.06.2008

Lehman Brothers Inc. - - 18.06.2008

Nasd@q Inside - - 18.06.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 17.06.2008

RBC Capital Markets - - 17.06.2008

Lehman Brothers Inc. - - 12.06.2008

National-Bank AG - - 12.06.2008

American Technology Research Inc. - - 11.06.2008

Caris & Company, Inc. - - 11.06.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 11.06.2008

Piper Jaffray & Co. - - 11.06.2008

Standard & Poor - - 11.06.2008

Standard & Poor - - 11.06.2008

Standard & Poor - - 11.06.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 11.06.2008

Needham & Company, LLC - - 10.06.2008

Lehman Brothers Inc. - - 10.06.2008

Citigroup Corp. - - 10.06.2008

Caris & Company, Inc. - - 09.06.2008

American Technology Research Inc. - - 06.06.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 05.06.2008

Der Aktionär - - 05.06.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 03.06.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 26.05.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 26.05.2008

Piper Jaffray & Co. - - 26.05.2008

Oppenheimer & Co. Inc. - - 23.05.2008

Piper Jaffray & Co. - - 19.05.2008

Nasd@q Inside - - 15.05.2008

Lehman Brothers Inc. - - 14.05.2008

American Technology Research Inc. - - 13.05.2008

Piper Jaffray & Co. - - 07.05.2008

National-Bank AG - - 07.05.2008

Caris & Company, Inc. - - 07.05.2008

RBC Capital Markets - - 06.05.2008

American Technology Research Inc. - - 05.05.2008

National-Bank AG - - 30.04.2008

Nasd@q Inside - - 29.04.2008

National-Bank AG - - 28.04.2008

Frankfurter Tagesdienst - - 25.04.2008

Needham & Company, LLC - - 25.04.2008

Banc of America Securities LLC - - 25.04.2008

RBC Capital Markets - - 25.04.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 25.04.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 25.04.2008

Morgan Stanley - - 25.04.2008

Lehman Brothers Inc. - - 25.04.2008

Pacific Crest Securities Inc. - - 25.04.2008

Citigroup Corp. - - 24.04.2008

JMP Securities LLC - - 24.04.2008

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 24.04.2008

Banc of America Securities LLC - - 23.04.2008

Lehman Brothers Inc. - - 22.04.2008

American Technology Research Inc. - - 22.04.2008

Citigroup Corp. - - 22.04.2008

RBC Capital Markets - - 22.04.2008

Soleil Securities Group, Inc. - - 22.04.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 21.04.2008

Caris & Company, Inc. - - 21.04.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 14.04.2008

Morgan Keegan & Co., Inc. - - 08.04.2008

Caris & Company, Inc. - - 08.04.2008

Thomas Weisel Partners LLC - - 08.04.2008

Caris & Company, Inc. - - 07.04.2008

RBC Capital Markets - - 04.04.2008

Sanford C. Bernstein and Co., Inc. - - 03.04.2008

Merrill Lynch & Co., Inc. - - 02.04.2008

Piper Jaffray & Co. - - 02.04.2008

Banc of America Securities LLC - - 19.03.2008

RBC Capital Markets - - 10.03.2008

Citigroup Corp. - - 07.03.2008

National-Bank AG - - 06.03.2008

Piper Jaffray & Co. - - 06.03.2008

Caris & Company, Inc. - - 05.03.2008

Caris & Company, Inc. - - 05.03.2008

Banc of America Securities LLC - - 03.03.2008

RBC Capital Markets - - 03.03.2008

UBS AG - - 29.02.2008

Morgan Stanley - - 27.02.2008

Die Actien-Börse - - 18.02.2008

JMP Securities LLC - - 18.02.2008

Citigroup Corp. - - 12.02.2008

Banc of America Sec. - - 04.02.2008

UBS AG - - 04.02.2008

Hamburger Sparkasse AG (Haspa) - - 30.01.2008

Piper Jaffray & Co. - - 30.01.2008

JMP Securities - - 25.01.2008

Frankfurter Tagesdienst - - 24.01.2008

Der Aktionär - - 24.01.2008

Needham & Company, LLC - - 24.01.2008

Caris & Company, Inc. - - 24.01.2008

Goldman Sachs Group Inc. - - 24.01.2008

Credit Suisse Group - - 24.01.2008

Morgan Stanley - - 24.01.2008

Piper Jaffray & Co. - - 24.01.2008

AC Research - - 23.01.2008

American Technology Research Inc. - - 23.01.2008

WR Hambrecht+Co - - 23.01.2008

RBC Capital Markets - - 23.01.2008

Citigroup Corp. - - 23.01.2008

Caris & Company, Inc. - - 22.01.2008

Credit Suisse Group - - 18.01.2008

Focus Money - - 17.01.2008

Caris & Company, Inc. - - 17.01.2008

UBS AG - - 17.01.2008

Credit Suisse Group - - 17.01.2008

Bear Stearns Companies Inc. - - 15.01.2008

Banc of America Sec. - - 15.01.2008

RBC Capital Markets - - 15.01.2008

Morgan Keegan - - 10.01.2008

UBS AG - - 10.01.2008

UBS AG - - 08.01.2008

Credit Suisse Group - - 08.01.2008

Morgan Stanley - - 08.01.2008

Needham & Company, LLC - - 04.01.2008

Caris & Company, Inc. - - 03.01.2008

Piper Jaffray & Co. - - 18.12.2007

Caris & Company, Inc. - - 12.12.2007

Caris & Company, Inc. - - 11.12.2007

Bear Stearns Companies Inc. - - 07.12.2007

RBC Capital Markets - - 06.12.2007

Morgan Keegan - - 28.11.2007

Nasd@q Inside - - 28.11.2007

Piper Jaffray & Co. - - 27.11.2007

Goldman Sachs Group Inc. - - 27.11.2007

Piper Jaffray & Co. - - 20.11.2007

Euro am Sonntag - - 29.10.2007

Der Aktionärsbrief - - 26.10.2007

Piper Jaffray & Co. - - 25.10.2007

ThinkEquity - - 24.10.2007

UBS AG - - 24.10.2007

RBC Capital Markets - - 24.10.2007

Morgan Stanley - - 24.10.2007

Goldman Sachs Group Inc. - - 24.10.2007

Banc of America Sec. - - 24.10.2007

American Technology Research Inc. - - 24.10.2007

Bear Stearns Companies Inc. - - 24.10.2007

JMP Securities - - 24.10.2007

AC Research - - 23.10.2007

Caris & Company, Inc. - - 23.10.2007

Citigroup Corp. - - 23.10.2007

Standard & Poor - - 23.10.2007

Credit Suisse Group - - 22.10.2007

Caris & Company, Inc. - - 22.10.2007

RBC Capital Markets - - 19.10.2007

AC Research - - 18.10.2007

Soleil Securities Group, Inc. - - 18.10.2007

Lehman Brothers Inc. - - 17.10.2007

Piper Jaffray & Co. - - 17.10.2007

Lehman Brothers Inc. - - 15.10.2007

Bear Stearns Companies Inc. - - 15.10.2007

Goldman Sachs Group Inc. - - 12.10.2007

RBC Capital Markets - - 04.10.2007

Caris & Company, Inc. - - 01.10.2007

Nasd@q Inside - - 26.09.2007

Citigroup Corp. - - 24.09.2007

Morgan Keegan - - 12.09.2007

UBS AG - - 12.09.2007

UBS AG - - 07.09.2007

Credit Suisse Group - - 07.09.2007

American Technology Research Inc. - - 07.09.2007

Pacific Crest - - 07.09.2007

Merrill Lynch - - 06.09.2007

Piper Jaffray & Co. - - 06.09.2007

Caris & Company, Inc. - - 06.09.2007

AC Research - - 06.09.2007

AC Research - - 30.08.2007

Goldman Sachs Group Inc. - - 30.08.2007

UBS AG - - 29.08.2007

Nasd@q Inside - - 28.08.2007

UBS AG - - 22.08.2007

Bear Stearns Companies Inc. - - 16.08.2007

boerse.de-Aktienbrief - - 09.08.2007

UBS AG - - 09.08.2007

Caris & Company - - 03.08.2007

boerse.de-Aktienbrief - - 03.08.2007

Banc of America Sec. - - 02.08.2007

Citigroup - - 01.08.2007

UBS - - 27.07.2007

Caris & Company - - 27.07.2007

Goldman Sachs - - 27.07.2007

Pacific Crest - - 27.07.2007

RBC Capital Markets - - 27.07.2007

Needham & Co - - 27.07.2007

JMP Securities - - 26.07.2007

First Albany - - 26.07.2007

Citigroup - - 26.07.2007

Der Aktionär - - 26.07.2007

JMP Securities - - 24.07.2007

Lehman Brothers - - 23.07.2007

Lehman Brothers - - 23.07.2007

Piper Jaffray - - 20.07.2007

Soleil Securities Group - - 16.07.2007

UBS - - 16.07.2007

Morgan Stanley - - 03.07.2007

JP Morgan - - 03.07.2007

UBS - - 03.07.2007

RBC Capital Markets - - 03.07.2007

Crédit Suisse - - 03.07.2007

Bear Stearns - - 02.07.2007

Piper Jaffray - - 02.07.2007

Goldman Sachs - - 02.07.2007

JRC - - 02.07.2007

Citigroup - - 29.06.2007

Frankfurter Tagesdienst - - 27.06.2007

RBC Capital Markets - - 26.06.2007

Crédit Suisse - - 26.06.2007

Caris & Company - - 25.06.2007

JMP Securities - - 13.06.2007

Caris & Company - - 13.06.2007

Nasd@q Inside - - 12.06.2007

Goldman Sachs - - 12.06.2007

JMP Securities - - 12.06.2007

ThinkEquity - - 12.06.2007

UBS - - 12.06.2007

Thomas Weisel Partners - - 12.06.2007

Piper Jaffray - - 12.06.2007

Piper Jaffray - - 08.06.2007

UBS - - 08.06.2007

Der Aktionär - - 06.06.2007

Crédit Suisse - - 06.06.2007

AC Research - - 04.06.2007

UBS - - 01.06.2007

Morgan Stanley - - 31.05.2007

WR Hambrecht+Co - - 31.05.2007

Prudential Financial - - 25.05.2007

Bear Stearns - - 21.05.2007

DZ-Bank - - 11.05.2007

Caris & Company - - 09.05.2007

DZ-Bank - - 04.05.2007

Der Aktionärsbrief - - 04.05.2007

UBS - - 27.04.2007

Bear Stearns - - 27.04.2007

Goldman Sachs - - 27.04.2007

Prudential Financial - - 27.04.2007

Crédit Suisse - - 27.04.2007

Morgan Stanley - - 27.04.2007

JMP Securities - - 27.04.2007

ThinkEquity - - 27.04.2007

Piper Jaffray - - 27.04.2007

Citigroup - - 26.04.2007

Deutsche Securities - - 26.04.2007

Standard & Poor - - 26.04.2007

JMP Securities - - 26.04.2007

Wertpapier - - 20.04.2007

DZ-Bank - - 20.04.2007

Goldman Sachs - - 16.04.2007

UBS - - 16.04.2007

Crédit Suisse - - 16.04.2007

Needham & Co - - 13.04.2007

JP Morgan - - 13.04.2007

Piper Jaffray - - 13.04.2007

Prudential Financial - - 13.04.2007

Merrill Lynch - - 13.04.2007

DZ-Bank - - 13.04.2007

Prudential Financial - - 11.04.2007

Prudential Financial - - 10.04.2007

Nasd@q Inside - - 03.04.2007

DZ-Bank - - 23.03.2007

DZ-Bank - - 16.03.2007

UBS - - 14.03.2007

Frankfurter Tagesdienst - - 09.03.2007

WR Hambrecht+Co - - 09.03.2007

DZ-Bank - - 09.03.2007

Nasd@q Inside - - 07.03.2007

Prudential Financial - - 06.03.2007

Prudential Financial - - 05.03.2007

Banc of America Sec. - - 05.03.2007

DZ-Bank - - 02.03.2007

Goldman Sachs - - 02.03.2007

Merrill Lynch - - 02.03.2007

Piper Jaffray - - 02.03.2007

Lehman Brothers - - 01.03.2007

Morgan Stanley - - 01.03.2007

Banc of America Sec. - - 01.03.2007

Nasd@q Inside - - 27.02.2007

DZ-Bank - - 23.02.2007

Prudential Financial - - 22.02.2007

DZ-Bank - - 16.02.2007

Citigroup - - 12.02.2007

DZ-Bank - - 09.02.2007

DZ-Bank - - 02.02.2007

Needham & Co - - 29.01.2007

Wertpapier - - 25.01.2007

Euro am Sonntag - - 23.01.2007

Prudential Financial - - 19.01.2007

Merrill Lynch - - 19.01.2007

UBS - - 19.01.2007

Bear Stearns - - 19.01.2007

Goldman Sachs - - 19.01.2007

JMP Securities - - 19.01.2007

Deutsche Securities - - 19.01.2007

Crédit Suisse - - 19.01.2007

Soleil Securities Group - - 19.01.2007

UBS - - 18.01.2007

Banc of America Sec. - - 18.01.2007

Morgan Stanley - - 18.01.2007

Piper Jaffray - - 18.01.2007

JP Morgan - - 18.01.2007

Citigroup - - 18.01.2007

AC Research - - 18.01.2007

Focus Money - - 17.01.2007

Banc of America Sec. - - 12.01.2007

Frankfurter Tagesdienst - - 11.01.2007

JMP Securities - - 11.01.2007

Bear Stearns - - 11.01.2007

Prudential Financial - - 11.01.2007

Citigroup - - 11.01.2007

Merrill Lynch - - 11.01.2007

JP Morgan - - 11.01.2007

Goldman Sachs - - 11.01.2007

Deutsche Securities - - 11.01.2007

Crédit Suisse - - 10.01.2007

UBS - - 10.01.2007

AC Research - - 10.01.2007

JMP Securities - - 05.01.2007

Soleil Securities Group - - 04.01.2007

Soleil Securities Group 100,00 -39,50 03.01.2007

Morgan Stanley - - 14.12.2006

UBS - - 14.12.2006

UBS - - 14.12.2006

Caris & Company - - 08.12.2006

Prudential Financial - - 06.12.2006

Prudential Financial - - 06.12.2006

Nasd@q Inside - - 05.12.2006

Needham & Co - - 30.11.2006

Bear Stearns 100,00 -39,50 29.11.2006

Bear Stearns - - 29.11.2006

UBS - - 28.11.2006

Nasd@q Inside - - 28.11.2006

Nasd@q Inside - - 21.11.2006

Sanford C. Bernstein & Co - - 15.11.2006

Frankfurter Tagesdienst - - 20.10.2006

Prudential Financial - - 20.10.2006

JMP Securities - - 20.10.2006

Goldman Sachs - - 20.10.2006

Merrill Lynch - - 20.10.2006

Crédit Suisse - - 20.10.2006

Banc of America Sec. - - 20.10.2006

Morgan Stanley - - 20.10.2006

Crédit Suisse - - 20.10.2006

UBS - - 19.10.2006

JMP Securities - - 19.10.2006

Soleil Securities Group - - 19.10.2006

Citigroup - - 19.10.2006

Prudential Financial - - 13.10.2006

UBS - - 12.10.2006

Nasd@q Inside - - 10.10.2006

Prudential Financial - - 06.10.2006

Prudential Securities 74,00 -55,23 05.10.2006

Prudential Financial - - 05.10.2006

Citigroup - - 02.10.2006

Der Aktionär - - 21.09.2006

Citigroup - - 14.09.2006

JMP Securities - - 14.09.2006

Needham & Co - - 14.09.2006

Merrill Lynch - - 14.09.2006

UBS - - 14.09.2006

Deutsche Securities - - 14.09.2006

JMP Securities - - 14.09.2006

Soleil Securities Group - - 13.09.2006

Citigroup - - 11.09.2006

Goldman Sachs - - 11.09.2006

Goldman Sachs - - 08.09.2006

UBS - - 07.09.2006

Standard & Poor - - 07.09.2006

American Technology Research - - 07.09.2006

American Technology Research - - 06.09.2006

Bear Stearns - - 31.08.2006

Standard & Poor - - 25.08.2006

boerse.de-Aktienbrief - - 18.08.2006

Wertpapier - - 17.08.2006

Der Aktionär - - 10.08.2006

Morgan Stanley - - 07.08.2006

Citigroup - - 07.08.2006

Wertpapier - - 04.08.2006

Banc of America Sec. - - 31.07.2006

Standard & Poor - - 21.07.2006

Crédit Suisse - - 21.07.2006

Deutsche Securities - - 21.07.2006

Morgan Stanley - - 21.07.2006

Goldman Sachs - - 21.07.2006

JMP Securities - - 21.07.2006

UBS - - 20.07.2006

Citigroup - - 20.07.2006

UBS - - 14.07.2006

UBS 77,00 -53,42 14.07.2006

Soleil Securities Group - - 13.07.2006

Crédit Suisse - - 13.07.2006

JMP Securities - - 11.07.2006

JMP Securities 70,00 -57,65 11.07.2006

Banc of America Sec. - - 03.07.2006

Thomas Weisel Partners - - 03.07.2006

Citigroup - - 30.06.2006

Am Tech/ JSA Research 75,00 -54,63 28.06.2006

Citigroup - - 26.06.2006

Morgan Stanley - - 23.06.2006

UBS - - 22.06.2006

Nasd@q Inside - - 20.06.2006

Bear Stearns - - 19.06.2006

Nasd@q Inside - - 13.06.2006

Needham & Co - - 13.06.2006

Nasd@q Inside - - 23.05.2006

Nasd@q Inside - - 17.05.2006

AktienEinblick.de - - 02.05.2006

Bear Stearns - - 21.04.2006

Crédit Suisse - - 21.04.2006

Deutsche Securities - - 21.04.2006

UBS - - 21.04.2006

Citigroup - - 20.04.2006

Focus Money - - 20.04.2006

Pacific Continental Sec. - - 20.04.2006

Nasd@q Inside - - 19.04.2006

Der Aktionär - - 13.04.2006

Nasd@q Inside - - 12.04.2006

Banc of America Sec. - - 07.04.2006

Morgan Stanley - - 07.04.2006

Bear Stearns - - 07.04.2006

Citigroup - - 06.04.2006

Pacific Continental Sec. - - 06.04.2006

Crédit Suisse - - 06.04.2006

UBS - - 04.04.2006

Citigroup - - 30.03.2006

Nasd@q Inside - - 28.03.2006

Frankfurter Tagesdienst - - 23.03.2006

Morgan Stanley - - 20.03.2006

Morgan Stanley - - 17.03.2006

Morgan Stanley - - 17.03.2006

Bear Stearns - - 16.03.2006

Piper Jaffray - - 14.03.2006

Citigroup - - 13.03.2006

Piper Jaffray - - 08.03.2006

Citigroup - - 02.03.2006

Piper Jaffray - - 27.02.2006

Piper Jaffray - - 22.02.2006

Nasd@q Inside - - 14.02.2006

Lehman Brothers - - 09.02.2006

Pacific Continental Sec. - - 09.02.2006

Morgan Stanley - - 08.02.2006

Piper Jaffray - - 08.02.2006

DZ-Bank - - 03.02.2006

Banc of America Sec. - - 30.01.2006

DZ-Bank - - 27.01.2006

Volksbank Karlsruhe - - 24.01.2006

Euro am Sonntag - - 24.01.2006

Bear Stearns - - 23.01.2006

Frankfurter Tagesdienst - - 20.01.2006

Prudential Financial - - 20.01.2006

Bear Stearns - - 20.01.2006

Piper Jaffray - - 20.01.2006

UBS - - 20.01.2006

Deutsche Securities - - 20.01.2006

Banc of America Sec. - - 20.01.2006

Fuchsbriefe - - 20.01.2006

FTN Midwest - - 20.01.2006

Caris & Company - - 19.01.2006

Citigroup - - 19.01.2006

AktienEinblick.de - - 19.01.2006