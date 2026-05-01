Apple-Aktie als Stimmungsbarometer: US-Börsen trotzen nach Rekord-April dem Iran-Konflikt

Im Anlegerfokus stehen weitere Unternehmensberichte und vor allem die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Technologiekonzerns Apple . "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine grossen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Zum Handelsstart legte der Dow Jones Industrial am Freitag 0,3 Prozent auf 49'832,57 Zähler zu. Auch danach hält er sich im grünem Bereich. Tags zuvor hatte sich der US-Leitindex um 1,6 Prozent nach oben geschwungen und damit den Monat April mit einem Anstieg von mehr als 7 Prozent beendet. Für die ablaufende Woche deutet sich ein Plus von rund 1,3 Prozent an.

Der NASDAQ Composite baut seine anfänglichen Gewinne von 0,34 Prozent auf 24'977,79 Zähler noch weiter aus.