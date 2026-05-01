S&P 500 998434 / US78378X1072
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01.05.2026 16:02:36
Apple-Aktie als Stimmungsbarometer: US-Börsen trotzen nach Rekord-April dem Iran-Konflikt
Nach einem turbulenten April und den deutlichen Vortagesgewinnen geht es an den US-Aktienmärkten zum Start in den Mai ruhiger zu, aber nach oben.
Zum Handelsstart legte der Dow Jones Industrial am Freitag 0,3 Prozent auf 49'832,57 Zähler zu. Auch danach hält er sich im grünem Bereich. Tags zuvor hatte sich der US-Leitindex um 1,6 Prozent nach oben geschwungen und damit den Monat April mit einem Anstieg von mehr als 7 Prozent beendet. Für die ablaufende Woche deutet sich ein Plus von rund 1,3 Prozent an.
Der NASDAQ Composite baut seine anfänglichen Gewinne von 0,34 Prozent auf 24'977,79 Zähler noch weiter aus.Der breite S&P 500 konnte im Tageshoch bei 7'268,95 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international
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