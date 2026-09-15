Appirits: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Appirits hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Appirits ein EPS von -6.380 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.06 Prozent auf 2.47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.68 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch