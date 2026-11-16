Appier Group,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Appier Group,Inc Registered hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.65 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Appier Group,Inc Registered 10.50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.81 Prozent auf 13.85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch