AppGallery lance sa campagne exclusive de Game Fest de fin d'année

Les joueurs sur téléphone portable peuvent profiter de coffrets cadeaux exclusifs pour des jeux sélectionnés dans le cadre de la fête des jeux de fin d'année d'AppGallery. Cette campagne, qui se déroule jusqu'au 23 décembre, permet aux joueurs de télécharger et de jouer à certains des jeux mobiles les plus populaires et d'échanger des paquets cadeaux exclusifs d'une valeur maximale de 20 dollars.

Alors que l'année touche à sa fin et que tout le monde a hâte de ralentr le rythme, de prendre une pause et de profiter des festivités en famille et entre amis, AppGallery veut donner à ses utilisateurs de quoi sourire après une année difficile.

En cette période de mesures de restriction et d'isolement, l'entreprise estime qu'il n'y a pas de meilleur moment pour rester chez soi et jouer à des jeux avec des amis en ligne. C'est la meilleure façon de passer du temps avec ses proches tout en gardant une distance de sécurité. Rencontrer virtuellement ses proches pour discuter des moments forts de l'année en cours de jeu. Les joueurs peuvent même créer de nouvelles expériences ensemble en menant à bien des raids épiques de boss, en survivant en équipe à un match de la bataille royale ou en semant la pagaille dans les rues de San Francisco.

Voici 12 des jeux mobiles les plus en vogue et quelques paquets-cadeaux exclusifs pour donner le coup d'envoi des aventures de fin d'année avec le Game Fest.

1. Asphalt 9 :Legends - Jeu de course de voitures d'arcade épique

Les joueurs qui ont toujours voulu faire la course dans les rues de Shanghai, visiter les Caraïbes ou même les montagnes de l'Himalaya peuvent maintenant le faire avec leurs amis au volant de supercars à moteur nitro sur Asphalt 9 : Legends. Les joueurs ont fait l'éloge de la série pour son expérience sur console avec des visuels de haute qualité, ainsi que pour la course-poursuite à grande vitesse qui fait monter l'adrénaline avec des décors de superproduction.

De plus, AppGallery offre désormais des codes de jeu pour son pack cadeau de luxe dans le cadre du Game Fest, avec 125 Tokens, 50 000 crédits et un pack Ferrari F40 à durée limitée d'une valeur de 20 dollars US, donnant ainsi aux joueurs encore plus de raisons de jouer au jeu de course d'arcade gratuit ultime disponible sur la plateforme.

2. State of Survival:Survivre à l'apocalypse des zombies

En ce qui concerne le genre de survie des zombies sur mobile, State of Survival est un go-to populaire pour les fans de MMORPG à la recherche de zombies à tuer et d'une colonie à gérer. Le jeu intègre des éléments allant au-delà des jeux de stratégie traditionnels, comme la défense de la tour, la gestion des ressources, ainsi qu'une histoire captivante. Les joueurs peuvent même s'associer avec des amis pour combiner les ressources et la puissance de feu afin de s'assurer que les colonies survivent contre les zombies et autres joueurs hostiles.

Pour aider les utilisateurs à prendre de l'avance sur leurs pairs, AppGallery propose un paquet cadeau de luxe dans le cadre du Game Fest, avec des articles tels que des avantages de la construction Speedup, de la nourriture et des ressources de construction, ainsi que des Biocaps d'une valeur de 10 dollars.

3. Last Day on Earth:Survie

On ne peut nier que la survie avec zombies reste un genre de jeu très populaire, de plus en plus de jeux et de films s'inspirant des franchises populaires de zombies. Last Day on Earth n'est pas différent, mettant les utilisateurs dans la peau d'un survivant qui lutte contre les zombies et les intrus, tout en pillant les ressources et la nourriture pour assurer sa survie. Il maintient le jeu à jour grâce à des mises à jour régulières et à des mécanismes de gestion des ressources qui créent une dépendance et qui plaira à de nombreux fans.

Les nouveaux venus dans ce jeu peuvent désormais recevoir gratuitement des Game Fest sur AppGallery - un coffret cadeau de luxe contenant des ressources, des armes et un chien pour les aider à démarrer leur voyage dans le monde post-apocalyptique de Last Day on Earth.

4. Summoners War

Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve, et cela est d'autant plus vrai lorsque les joueurs rassemblent la plus grande équipe de monstres dans Summoners War avec leurs amis pour défier le Labyrinthe du Tartare avec les membres de la guilde. Le jeu s'adresse particulièrement aux utilisateurs qui aiment les objets de collection, avec plus de 1 000 types de monstres différents à invoquer et s'entraîner avec 100 millions d'autres invocateurs dans le monde. Le jeu est populaire auprès des joueurs pour sa variété et ses innombrables nouveaux contenus publiés périodiquement, ce qui permet à la communauté de rester engagée et motivée.

Dans le cadre de Game Fest, les joueurs peuvent désormais racheter un Parchemin Mystique de AppGallery pour invoquer un Monstre rare afin de poursuivre leur conquête et devenir le plus grand invocateur de tous les temps.

5. Standoff 2

Beaucoup d'amateurs de tir à la première personne ont grandi en jouant à Counter-Strike sur PC, ce qui leur a transmis le virus de la compétition. Les joueurs peuvent désormais faire de même avec Standoff 2, mais cette fois sur mobile, ce qui signifie qu'ils peuvent jouer n'importe quand et n'importe où. Avec six cartes différentes et trois modes de jeu au choix, les utilisateurs peuvent défier leurs amis dans une épreuve de réflexes dans les modes de jeu « Deathmatch », « Defuse the bomb » et « Arms Race ». Les joueurs de longue date citent la qualité des graphismes et le système de personnalisation unique de leurs personnages comme raisons de leur amour du jeu.

Pendant la période du Game Fest, AppGallery offre des Battle Pass et des Acid Carbon Weapon Skin gratuits pour aider les utilisateurs à démarrer leur carrière dans Standoff 2.

6. Perfect World Mobile

La plupart des fans de MMORPG auraient entendu parler de la série Perfect World, un jeu d'aventure et de fantaisie classique influencé par la mythologie chinoise, qui s'étend sur trois jeux depuis sa sortie en 2006. Perfect World Mobile met toute l'expérience dans la paume des mains des joueurs, avec des graphismes de niveau console et un monde expansif à explorer. Le jeu propose une infinité d'activités, telles que la cueillette, la cuisine et la pêche, ainsi que des batailles épiques avec des amis et des alliés dans le jeu.

Les joueurs peuvent même échanger un cadeau spécial de luxe sur AppGallery contre une balade en chien d'enfer, ainsi que divers objets et devises de jeu, pendant cette période de Game Fest.

7. World of Tanks Blitz MMO

Les joueurs peuvent bousculer le statu quo et illuminer leurs festivités de fin d'année avec des explosions, des balles et des flammes enragées grâce au MMO World of Tank Blitz. Avec plus de 350 choix de véhicules de combat finement détaillés, les joueurs peuvent trouver le véhicule parfait pour n'importe quel style de jeu pour faire peur à leurs adversaires. Son jeu multiplateforme a été salué par les joueurs du monde entier, les graphismes de haute qualité et le gameplay attrayant continuant à attirer les joueurs dans le jeu.

Les joueurs peuvent demander à leurs amis de se joindre à la bataille avec un nouveau Pack Cadeau Blitz qui donne un compte premium de 7 jours avec 250 or à dépenser en nouveau butin, échangeable sur l'AppGallery dans le cadre du Game Fest.

8. Pascal's Wager

Pour les joueurs qui ont une grande dextérité manuelle, une soif de défis hardcore et qui apprécient les jeux de qualité comparable à ceux des consoles, Pascal's Wager est définitivement fait pour eux. Ce chef-d'oeuvre de type « Soulsborne » propose une aventure sombre et fantasmagorique immersive, alimentée par l'action, qui mettra les joueurs à l'épreuve avec des ennemis redoutables et des combats de boss parsemés dans le jeu. Les joueurs ont fait l'éloge des visuels et du score de style lovecraftien du jeu, ainsi que de la conception créative de l'ennemi et de la mécanique de combat intuitive.

9. Garena Free Fire :Winterlands

Ce jeu convient tout à fait aux utilisateurs qui aiment survivre dans la nature sauvage avec 49 autres joueurs qui se chassent les uns les autres pour sortir du lot. Le jeu permet aux joueurs de se divertir pendant des heures grâce à un gameplay passionnant, des commandes fluides et des graphismes de haute qualité, ainsi qu'un support de chat vocal pour jouer avec des amis. Les mises à jour constantes, ainsi que le butin, les peaux et les animaux de compagnie sans fin, permettent de garder le contenu à jour et garantissent aux joueurs de continuer à en redemander.

10. Eclipse Isle

Eclipse Isle est un film d'animation sur la bataille royale. Le mécanisme du jeu diffère du gameplay habituel de la bataille royale Run-Gun-Survive - chaque héros du jeu possède des compétences et des talents uniques pour les aider dans leur lutte pour la survie. Les joueurs ont fait l'éloge du thème de la fantaisie orientale utilisé dans le jeu, avec un style artistique et une conception des personnages qui attirent l'attention. Les différentes saisons et le climat ajoutent également de la variété au jeu, en mettant les joueurs au défi d'employer différentes stratégies au cours des différentes parties.

11. ASMR Slicing

Ce jeu relaxant est parfait pour les joueurs qui passent une soirée tranquille et décontractée, sirotent leur boisson préférée juste avant de se coucher et se détendent en jouant à un jeu apaisant qui satisfait leurs sens. ASMR Slicing simule le découpage réaliste de sable cinétique et de divers objets, en fournissant un retour haptique et des sons ASMR relaxants pour divertir les sens et procurer une immense satisfaction.

12. Dystopia:Contest of Heroes

En ce qui concerne les jeux mobiles compétitifs, le MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) est en tête de liste. Le projet Dystopia, récemment lancé : Contest of Heroes, qui est une exclusivité d'AppGallery, propose des graphismes de haute qualité et aux couleurs intenses, ainsi qu'une collection de héros en 3D entièrement personnalisables et aux capacités contrôlées par le joueur. Les amateurs d'arts martiaux mixtes seront également heureux d'apprendre que l'artiste et boxeur professionnel irlandais Conor McGregor, ancien champion de l'UFC, est le visage du jeu.