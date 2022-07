Appenzeller Kantonalbank steigert Geschäftserfolg im Halbjahr kräftig

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt dürfte den letzten Handelstag der Woche fester eröffnen. Auch der DAX wird vorbörslich im grünen Bereich taxiert. Die asiatischen Börsen laufen am Freitag in unterschiedliche Richtungen: In Japan überwiegt erneut eine freundliche Tendenz, während die chinesischen Börsenindizes nachgeben.