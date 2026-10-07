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07.10.2026 15:15:41
APP/PEPP-Anleihebestände der EZB sinken um 26 Mrd Euro
DOW JONES--Die Bestände der von der Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm erworbenen Anleihen haben sich im September um rund 26 Milliarden Euro verringert. Wie die EZB mitteilte, sanken die APP-Bestände um 19 Milliarden auf 2.056 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 7 Milliarden auf 1.352 Milliarden Euro zurück.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)
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